Субсидію, яку ви зекономили цього місяця, можна використати для оплати наступного місяця – Кабмін

Субсидію, яку зекономили цього місяця, можна використати для оплати спожитого понад соціальну норму газу, води чи електроенергії наступного місяця. Про це повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, передає УНН.

«До прикладу, сім’ї була нарахована жовтнева субсидія (неповний опалювальний місяць) у розмірі 550 грн. Обов’язковий платіж домогосподарства 820 грн. Але у жовтні спожито лише 13 кубометрів газу, за що сплачено його фактичну вартість — 92,26 грн. У наступному місяці сім’я має право розрахуватися за спожитий понад норму газ зекономленою в попередньому місяці субсидією», — йдеться у повідомленні.

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Уявімо, що у листопаді обов’язковий платіж становить 1 000 гривень за соціальною нормою 400 кубів газу, а фактично використано лише 100 кубів. Залишок — 300 кубів — можна використати у холодні місяці, до прикладу у грудні-січні. Повідомляти службам про таке рішення не потрібно — ці суми мають зазначатися надавачем послуг у платіжці як переплата (з мінусом).

Тобто, якщо невикористані кубометри газу залишились, то їх не списують, а переносять на наступний період.

Якщо вартість фактично спожитої послуги менша обсягу обов’язкового платежу, субсидіант має право сплачувати лише вартість фактично спожитої послуги. Якщо, скажімо, розмір обов’язкового платежу за певну послугу становить 200 гривень на місяць, але домогосподарство реально її спожило тільки на 120 гривень, сплаті підлягатиме фактичний обсяг споживання, тобто 120 грн.

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Сума субсидії, яку держава надала громадянам для оплати комунальних послуг в розмірі соціальних нормативів, і яку не використали минулого місяця внаслідок економії електроенергії, газу чи води, має обов’язково зараховуватися постачальником послуги у рахунок плати за послуги наступних розрахункових періодів.

У випадку, коли виконавець житлово-комунальної послуги «ігнорує» зекономлену субсидію і нараховує за своєю «схемою», він порушує чинне законодавство (Постанова КМУ № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»).

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Якщо помітили такі дії, то можете звернутися зі скаргами до керівників підприємств, що надають послуги, а у разі відсутності реакції — до органів влади на місцях або органів місцевого самоврядування. Там допоможуть врегулювати ситуацію із неправомірним нарахуванням коштів у випадку, якщо на рахунку домогосподарства числиться зекономлена субсидія.