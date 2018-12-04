Електронний квиток у Львові почнуть впроваджувати у 2019 році

Зараз розпочався останній тендер і до 15 січня 2019 року триває збір пропозицій

У квітні 2019 року тендер має закінчитися. На впровадження електронного квитка дається 12−18 місяців. За оптимістичним сценарієм до січня 2020 року весь громадський транспорт Львова буде покрито електронним квитком. За песимістичним – до травня 2020 року.

Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

«У нашій схемі є пасажир – оператор – перевізник. Завдання оператора – зібрати кошти з пасажира в найрізноманітніший спосіб: абонеменом на тиждень, місяць, рік чи готівкою (останнє буде найдорожче). Далі оператор оплачує перевізнику за транспорту роботу відповідно до звітів», – пояснив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

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Назву електронного квитка «ЛеоКарт» вже офіційно зареєстрували. Він буде у вигляді пластикової картки. Можна буде виготовити іменну, звичайну, для туриста і пільговика. Орієнтовна вартість звичайної картки – 25 гривень, а іменної – близько 40 гривень.

Додамо, ЛКП «Львівавтодор» та ЄБРР підписали кредитний договір на суму 10 мільйонів євро, щодо впровадження у Львові автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті (е-квиток). Загальна вартість проекту – 11,2 мільйонів євро. Протягом 2017 року відбувались тендерні процедури з вибору підрядних організацій та консультацій проекту. 15 листопада 2017 року відбулося підписання контракту між ЛКП «Львівавтодор» та компанію iC consulenten (Австрія), яка надає консультаційні послуги в рамках проекту впровадження електронного квитка.

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