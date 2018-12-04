Додатковий радар TruCam почали використовувати на трасі Львів – Краковець

Порушників на дорогах не поменшало, бідкаються поліцейські

З понеділка, 3 грудня, на трасі Львів – Краковець та західній об’їзній Львова патрульна поліція використовуватиме ще один пристрій для фіксації швидкості руху TruCam.

Про це у коментарі «Львівській газеті» розповіла речниця патрульної служби Львова Катерина Рибій.

«Раніше радари TruCam працювали на лише трасі Київ – Чоп. Тепер пристрій буде контролювати нову ділянку – трасу Львів – Краковець і західний об’їзд Львова. Про роботу TruCam повідомлятимуть спеціально встановлені знаки», – розповіла Катерина Рибій.

За час застосування пристроїв TruCam було винесено постанови 1634 порушникам правил дорожнього руху. Це дані станом на п’ятницю 30 листопада.

«За 3 грудня(станом на 17:00) винесено 97 постанов за порушення швидкісного режиму на трасі Київ – Чоп. Йдеться про ділянку, яку патрулюють поліцейські Львівської області», – зазначила Катерина Рибій.

На запитання журналіста «ЛГ», чи поменшало порушників на дорогах через застосування пристроїв фіксації швидкості руху, Катерина Рибій відповіла: «Ні, порушників навіть побільшало. Загалом – стандартно. Як порушували, так і порушують».

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