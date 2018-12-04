Як вибрати безпечні і якісні дитячі іграшки та прикраси на ялинку?

Передноворічний ажіотаж на прикраси для ялинки і дитячі іграшки набирає обертів. Тому ви повинні знати лайфхаки, як з різноманіття пропозицій вибрати якісні й безпечні речі:

– новорічні прикраси та подарунки не повинні мати різкий запах і залишати сліди від фарби на руках. Блискітки не повинні обсипатися. Адже якісні скляні кулі покриваються шаром сріблення зсередини, а не ззовні.

– кріплення і затискачі на скляних прикрасах та гірляндах з лампочками повинні бути міцними і добре триматися на гілках ялинки. Тоді ви будете спокійні, що іграшки не розіб’ються, а від падіння гірлянди з лампочками не спалахне пожежа.

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– якщо купуєте електричні прикраси і різну ілюмінацію без сертифікатів та будь-яких гарантій, то переконайтеся, що лампочки не випадають з гнізд, вилка і шнур надійно з’єднані. Гірлянду перед покупкою увімкніть і перевірте, чи через 2-3 хвилини вона не починає пахнути «горілим» або сильно нагріватися.

Щодо дитячих іграшок, то візуально визначити з безпечних вони зроблені матеріалів чи ні, важко навіть спеціалістам. Тому перед покупкою завжди вимагайте сертифікат якості. Адже у ялинкових прикрасах та дитячих подарунках низької якості може міститись фенол, свинець і інші токсичні речовини, які небезпечні для людини і особливо для дітей.

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