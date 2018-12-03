У Львові закрилось єдине підприємство з утилізації батарейок

Жодного підприємства, яке б займалось належною переробкою батарейок, в Україні немає

Державне підприємство «Аргентум», що розташоване у Львові на вулиці Зеленій, 115б, закрило виробничу лінію з утилізації використаних батарейок. Загалом в Україні є 17 підприємств з ліцензією на роботу у такій галузі, але жодне з них не переробляє елементи живлення належним чином.

Про це у коментарі «Львівській газеті» розповіла юрисконсульт Міжнародної благодійної організації «Екологія, право, людина» Марта Панькевич.

«Львівське підприємство втратило ліцензію на переробку батарейок ще минулого року. Зрештою, «Аргентум» і до того не мав належної технології, аби здійснювати утилізацію безпечно і екологічно. Вони вилучали цінні компоненти, які можна було десь збути. Решта залишків батарейок йшли не за призначенням. Загалом в Україні є 17 підприємств, які мають ліцензію на роботу з батарейками, але повного циклу переробки у них теж немає», – розповіла Марта Панькевич.

За її словами, цілісна переробка батарейок – дороговартісна. Впровадити її мають змогу навіть не всі європейські країни.

«У Львові батарейки збираються і накопичуються. Коли назбирується 20 тонн – везуть у Європу на переробку. В основному – у Польщу», – каже Марта Панькевич.

Загалом у країнах ЄС переробляється близько 44% відпрацьованих елементів живлення, тоді як в Україні – не більше 1%.

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