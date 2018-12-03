«Чи існує професія пінгвіно-піднімач?»: до львівських школярів їдуть полярники
Діти зі всієї України написали українським учасникам антарктичних експедицій понад 200 листів. Полярники їх всіх перечитали і обрали серед переможців – по 3 школи у 8-ми містах України.
Про це пише Міністерство освіти і науки України.
Серед львівських шкіл доля усміхнулася:
– державній комунальній середній загальноосвітній школі №3;
– загальноосвітній школі №84;
– загальноосвітній школі №23.
Читаючи листи, полярники оцінювали їхню креативність, мотивацію учнів, логічність та доступність викладу думок. Разом з листами діти надсилали і малюнки, і відео, і фото, і навіть світлини приготовлених школярами смаколиків, якими вони планують частувати гостей.
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Найчастіше у своїх листах діти питали про таке: чи часто ви бачите білих ведмедів? чи бачили ви метеорити? що ви їсте? як ходите слизьким льодом? чи існує професія пінгвіно-піднімач? чи правда, що на морозі люди довше зберігають молодість? чи справді пінгвіни є однолюбами? Якщо Антарктида – це Південний полюс, чому там зимно?
На всі запитання школи-переможниці відповіді отримають. Протягом грудня учасники експедицій зв’яжуться з усіма зазначеними закладами та узгодять дату свого приїзду.
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