«Чи існує професія пінгвіно-піднімач?»: до львівських школярів їдуть полярники

Три школи Львова перемогли у всеукраїнському конкурсі «Запроси полярника до себе»

Діти зі всієї України написали українським учасникам антарктичних експедицій понад 200 листів. Полярники їх всіх перечитали і обрали серед переможців – по 3 школи у 8-ми містах України.

Про це пише Міністерство освіти і науки України.

Серед львівських шкіл доля усміхнулася:

– державній комунальній середній загальноосвітній школі №3;

– загальноосвітній школі №84;

– загальноосвітній школі №23.

Читаючи листи, полярники оцінювали їхню креативність, мотивацію учнів, логічність та доступність викладу думок. Разом з листами діти надсилали і малюнки, і відео, і фото, і навіть світлини приготовлених школярами смаколиків, якими вони планують частувати гостей.

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Найчастіше у своїх листах діти питали про таке: чи часто ви бачите білих ведмедів? чи бачили ви метеорити? що ви їсте? як ходите слизьким льодом? чи існує професія пінгвіно-піднімач? чи правда, що на морозі люди довше зберігають молодість? чи справді пінгвіни є однолюбами? Якщо Антарктида – це Південний полюс, чому там зимно?

На всі запитання школи-переможниці відповіді отримають. Протягом грудня учасники експедицій зв’яжуться з усіма зазначеними закладами та узгодять дату свого приїзду.

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