Не тримати руки у кишенях і не поспішати: У Нацполіції розповіли, як поводитись під час ожеледиці

Сьогодні майже у всіх регіонах країни – ожеледиця

   Мар'яна Галькович   179  

Фото: gorod.cn.ua

У Нацполіції дбають не лише про водіїв, а й про пішоходів. У зв’язку з погіршенням погодних умов, поліціянти розробили пам’ятку, як правильно поводитись тоді, коли пішохідні зони вкрила ожеледиця.

«Бережіть себе та один одного!», – пише Нацполіція на своїй сторінці у facebook.

Правоохоронці нагадують, що при ожеледиці варто:

  • Обирати взуття з глибоким протектором.
  • Не поспішати.
  • Не тримати руки у кишенях.
  • Не відволікатися на гаджети.
  • Уникати будівель з бурульками.
  • Не перебігати проїжджу частину.

Фото: Національна поліція

Читайте також: Лише 15% водіїв в Україні користуються ременями безпеки

Нагадаємо, за минулу добу на Львівщині зареєстрували 47 ДТП.

Позначки: