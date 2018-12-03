Не тримати руки у кишенях і не поспішати: У Нацполіції розповіли, як поводитись під час ожеледиці
Сьогодні майже у всіх регіонах країни – ожеледиця
У Нацполіції дбають не лише про водіїв, а й про пішоходів. У зв’язку з погіршенням погодних умов, поліціянти розробили пам’ятку, як правильно поводитись тоді, коли пішохідні зони вкрила ожеледиця.
«Бережіть себе та один одного!», – пише Нацполіція на своїй сторінці у facebook.
Правоохоронці нагадують, що при ожеледиці варто:
- Обирати взуття з глибоким протектором.
- Не поспішати.
- Не тримати руки у кишенях.
- Не відволікатися на гаджети.
- Уникати будівель з бурульками.
- Не перебігати проїжджу частину.
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Нагадаємо, за минулу добу на Львівщині зареєстрували 47 ДТП.