Мотиваційна промова, виступи та частування: У Львові відбудеться інклюзивна вечірка

Сьогодні в одному з львівських нічних клубів відбудеться інклюзивна вечірка з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю. Планами та очікуваннями від заходу з «Львівською газетою» поділилася фахівчиня Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – Наталія Вовк.

«Сьогодні ми запланували мотиваційний виступ дуже цікавого спікера, його звати Іван Маслюк і він сам теж має інвалідність, також він є засновником «On 3 wheels – Проект здійснення мрій»: на спеціальних візках вони подорожують по всьому світу, піднімаються в гори, – каже вона та додає, – Окрім цього будуть різні виступи, зокрема, має заспівати Назар Савко – учасник «Голосу країни». Ще буде просто Dj та дискотека, фотозона і частування».

Організатори очікують на святі близько 250 гостей, серед яких будуть люди з інвалідністю та їх супроводжуючі. За словами пані Наталі, це вже не перша вечірка:

«Ми вже робили подібну вечірку в травні цього року. Тоді ми робили трохи інший формат, це була вечірки та інтелектуальна гра. Досвід був дуже позитивний, тому ми вирішили зробити ще одну вечірку. Ми отримали дуже хороші позитивні відгуки: людям дуже сподобалося, вони хочуть танцювати, хочуть спілкуватися, розважатись. Для цього важко знайти хороший простір, особливо якщо людина на візку, їй важко вийти десь і потанцювати».

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На вечірку запросили не лише підопічних Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а й людей з інших організацій: ГО «Лярш Ковчег», геріатричного пансіонату, реабілітаційного центру «Джерело» та інших.

Нагадаємо, вечірка розпочнеться сьогодні о 16:00.