Мораторій знято: виробників і продавців продуктів перевірятимуть без попередження

Перевірки розпочнуться з 2019 року
   Юлія Василина   216  

Фото:: News DKS

Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«Заходи державного контролю в 2019 році будуть здійснюються без попередження оператора ринку, крім аудиту та інших випадків, коли таке попередження є необхідною умовою забезпечення ефективності державного контролю. Аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, проводиться за умови повідомлення оператора ринку не пізніше ніж за три робочі дні до здійснення такого заходу», – написано в повідомленні.

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Такі перевірки мали б зменшити кількість отруєнь у закладах громадського харчування, а також у їдальнях шкіл та садочків.

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