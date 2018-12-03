Мораторій знято: виробників і продавців продуктів перевірятимуть без попередження

Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«Заходи державного контролю в 2019 році будуть здійснюються без попередження оператора ринку, крім аудиту та інших випадків, коли таке попередження є необхідною умовою забезпечення ефективності державного контролю. Аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, проводиться за умови повідомлення оператора ринку не пізніше ніж за три робочі дні до здійснення такого заходу», – написано в повідомленні.

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Такі перевірки мали б зменшити кількість отруєнь у закладах громадського харчування, а також у їдальнях шкіл та садочків.