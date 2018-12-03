Електронна черга у садок: як є і як може бути

Чому електронна черга у Львові не дає гарантій, що ваша дитина потрапить у садок? Над цим на круглому столі, котрий організувала Українська Галицька Партія, міркували експерти, представники управління освіти, громадські активісти, юристи та ІТ-шники

Один із варіантів – захистити електронну чергу у ДНЗ на основі блокчейну. Що це таке, пояснювали розробники системи рестрації «Blogly», які на українському ринку працюють вже понад 15 років. Система добре зарекомендувала себе у комерційному бізнесі, та останні два роки компанія «пішла» в державні органи.

«Це технологія збереження даних послідовних записів. Тобто всі батьки зможуть у відкритому доступі стежити за чергою. Відкрито бачити, хто, коли і які вносить правки. Але всі внесені правки ніяк не впливатимуть на порядковість у черзі, тож чесним батькам нема чого хвилюватися – така система їм на руку», – розповіла представниця розробників системи реєстрації на основі блокчейн “Блоклі Україна” Наталія Снєжкова.

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Депутат від Української Галицької Партії, член гуманітарної комісії ЛМР Ігор Дякович переконаний, ця система може гарно доповнити вже існуючу. Аби максимально знизити ризики корупцій та махінацій щодо потрапляння у львівські садочки.

«Радий, що до цього обговорення долучилися урядовці ЛМР, зокрема заступник міського голови з питань розвитку, який запропонував протестувати цю платформу і приймати рішення. Керівник управління ІТ теж подала своє бачення щодо організації роботи, зокрема техзавдання, впровадження системи у Львові та налагодження співпраці. Вже після зустрічі отримав коментар від управління освіти про готовність працювати з цим ресурсом», – розповів депутат Ігор Дякович.

Наразі ця система у тестовому режимі запрацює наступного тижня у 10 садочках м. Дрогобича. Якщо будуть позитивні результати там, Львів обіцяє вдосконалити і свою систему за допомогою блокчейну. Тим більше, що приватна компанія свої послуги надаватиме безкоштовно. У будь-якому випадку, нововведення якщо і будуть, вони не стосуватимуться дітей, що вже стоять в існуючій черзі.

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