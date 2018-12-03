За що антимонопольний комітет оштрафував комунальний інтернат в селі і кому від цього стало краще

Нарешті пішла «велика риба»

Українське суспільство дуже любить боротьбу з корупцією. Новини про те, що когось притягнули, вирахували, затримали чи оштрафували, завжди сприймаються «на ура». Переважно такі речі не мають якогось логічного розвитку, справи розвалюються, корупціонери відбуваються якимись символічними покараннями. Так буває часто, але не завжди. Іноді буває ще маразматичніше.

Нещодавно львівський антимонопольний комітет оштрафував комунальний заклад обласної ради «Поповицький психоневрологічний інтернат», про що бадьоро відрапортував на своєму сайті. На цілих 13600 грн. А знаєте за що? Бо подали Антимонопольному комітету інформацію в неповному обсязі.

Що таке інтернат в с. Поповичі Мостиського району для проживання літніх людей та людей з інвалідністю, можна подивитися на їхній фейсбук-сторінці – ТУТ.

Що таке 13600 грн для такого інтернату, ще й на початку зими, теж в принципі зрозуміло. Не зрозуміло інше. Якщо була помилка з умислом, чому не карають того, хто замислив щось протиправне? Якщо без умислу, тоді чого штрафувати? Для чого взагалі це переливання грошей з обласного бюджету в інтернат, а з інтернату назад в бюджет, але вже державний? Оштрафували установу, установа уріже бюджет, що далі? Інваліди будуть менше їсти, а чиновники з антимонопольного комітету отримають більшу премію в кінці року? А можна було виписати собі премію без того, щоб штрафувати тих, кого не шкода?

І взагалі, на сторожі якого такого порядку стоїть організація, якій треба подавати «повний обсяг інформації», або платити штраф? По ідеї є політика держави, яку мають втілювати в життя державні органи. Є об’єктивні обставини, такі як війна. Є очікування суспільства на прозору і чесну владу. Є декларації чиновників про сприяння бізнесу, інвестиційний клімат і так далі.

А є реальність, коли державна установа – це повноваження + можливість заробити для певного кола осіб. Ця практика відома з часів Київської Русі як «кормління», коли отримав волость і “стрижи купони” з холопів за вірну службу своєму князю.

Як в “антимонопольників” справи з власне монополізацією? Що з “бізнесом окупантів”? Прозорість, чесність, сприяння бізнесу? Все вже чудово і залишилося тільки “мафію” з диспансеру викурити?

А все чому? Бо головна мета – працювати на того, хто призначив на посаду. А у вільний від основного бойового завдання час – заробляти на життя. Чим і займаються тоді, коли нема якихось політичних замовлень по конкурентах. “Карають” тих, до кого можуть дотягнутися, не сильно напружуючись. І кого не шкода. І хто не зміг себе захистити.

Прикро звичайно, що політика держави не має нічого спільного з діяльністю державного органу. Тобто це витрачання грошей платників податків «в нікуди». Але якщо звичайні органи просто проїдають свої бюджети, то є такі, що штрафують інших. Мають повноваження «карати і милувати» слабших. Як тут не впасти в маразм? От і впали – оштрафували комунальний диспансер.

Це взагалі цікаве питання: вони мали б допомагати чи відразу штрафувати? Хто і як регулює розмір штрафів, якщо справжніх змовників за реальні порушення (з багатомільйонними доходами), штрафують як комунальну поліклініку? Чому зі зміною київського керівництва кількість справ зменшилася в рази? Всіх уже вивели на чисту воду (крім диспансера, очевидно), чи гроші йдуть повз касу? Де справи проти енергетичних монополістів? Чи меморандум з НКРЕ має більшу силу, ніж Закон України про захист економічної конкуренції?

Чому в подібних випадках про проблеми мають знову говорити журналісти, чому їх мають знову використовувати політикани? Чому не можна по-людськи? Це ж сфера виконавчої влади, можна сказати, питання однієї наради з губернатором.

Далі буде