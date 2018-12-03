«Тепло прийшло ненадовго», – синоптики

«У найближчі дні Львівщина перебуватиме під впливом атмосферних фронтів від циклону, який знаходиться над Скандинавією. Тож, в нас очікується достатньо волога погода, дощ переходитиме в мокрий сніг та сніг. На дорогах зберігатиметься ожеледиця», – зазначили у Львівському Гідрометцентрі.

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Завтра і післязавтра нам варто чекати:

– 4 грудня вночі – -1°C до +4°C, а вдень від +2°C до +7°C.

– 5 грудня спостерігатимемо незначне зниження температури: вночі від 0°C до -6°C, а вдень – від 0°C до +6°C, з поривчастим вітром.

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Загалом, за словами синоптиків, погода у Львові та області у найближчі дні буде нестійкою.