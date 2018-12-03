Спортсменка з Львівщини – чемпіонка етапу Кубка світу з велоспорту

У Берліні завершився III етап Кубка світу з велосипедного спорту на треку. Жителька Львівщини - Олена Старікова повертається додому із двома медалями!
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Фото зі сторінки спортсменки у соцмережах

Як повідомляє Управління фізичної культури та спорту ЛОДА,  у складі збірної команди України спортсменка з Львівщини Олена Старікова виборола дві медалі.

Зокрема, у спринті на 200 метрів вона виборола «бронзу» (10,670) та «золото» в гіті на 500 метрів (33, 210).

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