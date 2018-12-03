Спортсменка з Львівщини – чемпіонка етапу Кубка світу з велоспорту

У Берліні завершився III етап Кубка світу з велосипедного спорту на треку. Жителька Львівщини - Олена Старікова повертається додому із двома медалями!

Як повідомляє Управління фізичної культури та спорту ЛОДА, у складі збірної команди України спортсменка з Львівщини Олена Старікова виборола дві медалі.