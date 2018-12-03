ТОП-подія! До Львова їде найшвидший піаніст планети – Любомир Мельник

Квитки онлайн або у касах Gastroli.ua та філармонії:

– 4 грудня – goo.gl/mAzqbM

– 5 грудня – goo.gl/EDbn18

Ви часто запитували чи буде додаткова зустріч? Таки буде! 4 грудня! Маестро не міг відреагувати інакше на ваші прохання та ажіотаж навколо події.

Додаткові концерти стають вже хорошою традицією! Рівне, Київ, Дніпро, Запоріжжя. Ось тепер Львів.

Це мало статись ще минулого разу, але лише за браком часу не вдалося. Та те, що відбулося зараз, словами важко описати! Композитор не очікував такого, навіть відверто кажучи трохи сумнівався чи варто так швидко знову до Львова. Тому ще одна зустріч – це найкраща подяка за вашу любов.

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Все найкраще і нове. Розширена концертна програма, спілкування з глядачами та інші сюрпризи, які вже готуємо для вас!

З початку світового туру до 70-річчя композитора українського походження минуло вже 6 аншлагів у Дніпрі, Запоріжжі, Черкасах, Чернівцях, Франківську та Тернополі, а також повні зали на концертах в Фінляндії, Данії, Шотландії, Англії, Італії, Німеччині.

Любомир Мельник – музикант світового рівня! Про нього пишуть безліч медіа та у захваті відомі артисти зі всієї планети. Йому незабаром 70, а концерти з успіхом проходять по всьому світу і навіть в Австралії. Два роки тому вперше приїхав з концертом і до України. Піаніст не просто дивує слухачів – він надихає і інших артистів, випустивши весною 2018 року разом з українською співачкою Христиною Соловій акустичну версію її синглу “Fortepiano” – youtu.be/k1KAmcuoQZE.

Прийдіть та привітайте маестро з ювілеєм!

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ДОВІДКА

Любомир Мельник – композитор та піаніст українського походження, який є піонером Continuous Piano Music. Класично навчений і сильно вплинув на рух мінімалізму початку 1970-х років. Він розробив власну унікальну мову для фортепіано, названу на честь принципу збереження безперервного, неперевершеного потоку звуку.

Любомир Мельник – справжній новатор, який дослідив нові напрямки сучасної музики. Він не тільки вважається одним із найшвидших концертних піаністів у світі, його композиції також справді переносять слухача у нові сфери. Бачити один з його живих виступів – це не що інше, як відкриття нового розумного досвіду.

Мельник показав чудову відданість інструменту, завжди прагнучи відкрити нові способи складання музики в безперервному режимі. Його акцент робиться на фактичному звучанні фортепіано, а також на гармонії та мелодії музики.

Використовуючи швидкі та складні шаблони нот, віртуозний піаністський метод Любомира формує обертони, які в рідкісні моменти об’єднують, стикаються або навіть створюють нові мелодії, і, таким чином, формують композицію за її первісною формою. Щоб виконати це, потрібна особлива техніка, яка за багато років довела його до майстерності.

Приєднавшись до лейблу Erased Tapes ще у 2013 році, його засновник Robert Raths знав, що настав час поділитися великим музичним спадком піаніста, на яке він просто відповів: «Де ви були хлопці, коли мені було тридцять?».

У свої майже сімдесят Любомир Мельник є автором понад 100 творів, а в дискографії має понад 20 виданих альбомів. Його талант визнають як музиканти, так і світові медіа. Показавши світу відео на пісню Христини Соловій, він ще раз довів, що музика немає меж, коли сходяться двоє творчих людей зробити щось спільне, неймовірне і те, чого від них ніхто не чекає.

Вже з вересня Любомир поїхав у свій перший World Tour, який триватиме до кінця 2019 року та охопить безліч міст, країн. Однією з таких буде і його рідна Україна.

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ЧОМУ ВАРТО ПІТИ НА ТВОРЧИЙ ВЕЧІР ЛЮБОМИРА МЕЛЬНИКА?

1. Тому що концерти у Львові та Києві – це унікальні 3-годинні події, які не матимуть аналогів протягом всього світового туру!

2. Музикант відомий як один з найшвидших піаністів на планеті встановивши ще понад 30 років тому одразу два світові рекорди Гіннеса.

3. Композитор, який демонструє неймовірне і щоразу вражаюче володіння інструментом, виконуючи авторську музику.