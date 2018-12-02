Хлоя, Маліка та Златозар: як незвично львів’яни називали дітей у 2018 році?

У Пологовому будинку №1 2018 року народилися хлопчики з такими цікавими іменами: Ізмаїл, Арай, Златозар,Северин, Аарон та Максиміліан.

Дівчаток називали: Емма, Евеліна, Леона, Орхідея, Маліка, Хлоя, Лада та Меліта.

Також тенденцією стало називати немовлят подвійними іменами. До прикладу, Олеся-Марія, або ж Тереза-Леонія.

Начальник Галицького районного відділу ДРАЦС Ірина Точ розповіла, що здебільшого цікавими іменами своїх малюків називають батьки-громадяни України.

Проте, не меншою популярністю користуються традиційні імена. Найбільше чоловічих імен: Володимир, Давид, Ілля, Марк, Остап,Владислав та Максим.

А лідерами жіночих імен стали: Вікторія, Анастасія, Софія, Яна, Ірина, Дарина та Єлизавета.

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