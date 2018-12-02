Так любив Франко: іменинний пиріг за рецептом дружини Івана Яковича

У родині Івана Франка було не прийнято святкувати день народження. Натомість вся сім’я відзначала іменини кожного з членів родини. Дружина письменника, Ольга, мала свій особливий рецепт приготування частування у цей день. Традиційно, поверх пирога, тістом викладали ім’я іменинника. На відкритті експозиції «Кухня родини Франків»,у меморіальному будинку письменника, було представлено рецепт цього м’ясного пирога.

На пиріг:

1 пакетик сухих дріжджів;

1 ложка цукру;

0,5 ложки солі;

0,5 горнятка молока;

2 горнятка молока;

2 фунти муки (1 фунт – 453 грама);

2-4 яйця;

0,5 горнятка топленого масла;

На начинку:

1 фунт свинини;

1 цибуля;

1 ложка масла;

2 твердо зварені яйця;

1 сире яйце;

Спосіб приготування:

Розчинити пакетик сухих дріжджів у пів склянці теплого молока, всипавши туди пів ложечки солі і ложечку цукру.

Коли підійде в теплі, вилляти це в теплу миску, додати ще дві склянки молока і дві склянки муки, розмішати і, накривши стирочкою(кухонним рушником), нехай сходить яку годину.

Коли зійде, додати 2 до 4 яйця (коли пиріг солодкий, треба додати ще дві ложки цукру), решту муки і місити.

Коли почне відставати від руки, додати пів горнятка топленого масла і знов вимісити.

Поставити в тепле місце, нехай підростає з годину.

Тісто повинно бути пухке, не густе, бо йнакше пиріг буде забитий.

Коли тісто підросло, поділити його на три частини (третя трохи менша, на прикрасу). Помастити бляху. Розтачати одну частину і вмістити її зручно у блясі. На неї наложити начинку. Потім розтачати другу частину і прикрити нею начинку.Із третьої частини розтачати тонкі валочки, із яких виплести край пирога і виписати ім’я іменинника.

Пиріг у блясі лишити ще на півгодини, накривши його. Коли підросте, помастити розколоченим яйцем і поставити на 176 градусів та пекти годину. По 3/4 год. можна підсунути на 204 градуси, щоб пиріг гарно зарум’янився.

Начинка:

Можна приготувати день наперед. Січене м’ясо пересмажити на маслі з дрібно січеною цибулею, посолити, а хто любить, то й поперчити, часто мішаючи. Коли всмажиться, відставити.

Посікти два твердо зварені яйця і вимішати з м’ясом. Нехай простигне.

Перед накладанням на тісто вбити ще одне сире яйце і вимішати, щоб маса держалась купи.

Читайте також: Смак дитинства: Вергуни або ж просто хрустики