Декретні, аліменти, газ та пенсії. Що змінюється в Україні з 1 грудня

Підвищення прожиткового мінімуму та всіх соцвиплат

З 1 грудня в Україні держбюджетом передбачили збільшення прожиткового мінімуму на 76 грн для особи на місяць. Від сьогодні, 1 грудня сума становитиме 1853 грн. У зв’язку із цим зміняться й суми усіх соціальних виплат. Зокрема для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум:

– для дітей віком до 6 років – 1626 грн

– дітей віком від 6 до 18 років – 2027 грн

– працездатних осіб – 1921 грн

– осіб, які втратили працездатність – 1497 грн

Допомога особам, які отримали інвалідність з дитинства:

– 1 група – 3074,9 гривні (дотепер 2960,4 грн.);

– 2 і 3 групи – 1497 гривень (дотепер – 1452 грн).

Розмір допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу у грудні 2018 року прогнозується у сумі 1 853,0 грн. Щомісяця допомога надаватиметься 56,9 тис. особам.

Виросте і розмір декретних, сума яких становить 100% середньомісячного доходу жінки, проте не може бути меншою, ніж 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи. Так що з 1 грудня мінімальна сума декретних становитиме 440 грн 50 коп. Крім того, зміниться і сума виплат одиноким матерям. Вона нараховуватиметься індивідуально, залежно від віку дитини та середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Також, залежно від віку дитини рахуватиметься і сума допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Для дітей до 6 років вона надається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини цього віку 3252 грн (була 3118 грн) та середньомісячним розміром аліментів, допомог та пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині. Від 6 до 18 років: як різниця між двома прожитковими мінімумами для дітей цього віку – 4054 грн (3888 грн) та середньомісячним розміром аліментів та пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.

Зросте і розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям:

– для працездатних осіб – з 353,64 грн до 370,02 грн;

– для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – з 1 312 грн до 1 373 грн;

– для дітей до 6 років – з 1 212,10 грн до 1 268,20 грн;

– для дітей від 6 до 18 років – з 1 510,45 грн до 1 581,00 грн;

– для дітей від 18 до 23 років (за умови навчання) – з 1 431,40 грн до 1 497,70 грн.

Вже з 1 грудня розмір мінімальної пенсії для українців зросте на 45 грн – з 1452 до 1497 грн. До цієї ж суми збільшиться прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність. Відповідний перерахунок буде здійснений також всім пенсіонерам, розмір пенсій яких залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко. Також він додав, що перерахунок проведуть автоматично, тож до органів Пенсійного Фонду звертатись не потрібно.

Збільшення суми аліментних виплат

Відповідно тягнеться і збільшення суми сплачення аліментів. Вона має становити не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Тобто з 1 грудня суми будуть не менше: 813 грн для дітей менше 6 років, і 1013,5 грн для дітей від 6 до 18 років.

Зміна форми податкової накладної та розрахунку коригування

Вже з 1 грудня потрібно буде складати нові форми податкової накладної та розрахунку коригування та застосовувати оновлений Порядок для їх складання. Така зміна впроваджується згідно з наказом Мінфіну від 17.09.2018 р. №763 (https://docs.dtkt.ua/doc/1227.2487.0#pn2 ). Відповідно, з 01.12.2018 року ПН та РК до них підлягають реєстрації в ЄРПН за формою, затвердженою наказом №1307 з урахуванням змін, внесених Наказом №763, незалежно від дати їх складання: до 01.12.2018 чи після 01.12.2018 (за умови дотримання інших вимог щодо реєстрації в ЄРПН)

Зниження ціни на газ для промислових користувачів

«Нафтогаз України» з 1 грудня знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 17% в порівнянні з листопадом – до 11,153 тисячі гривень з 13,439 тисячі гривень за тисячу кубометрів. Максимальні ціни для промспоживачів з 1 грудня будуть знижені на 16,5% – до 12,180 тисячі гривень з 14,586 тисячі гривень за тисячу кубометрів газу. Як зазначили в компанії, цінові пропозиції “Нафтогазу” диференційовані в залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед “Нафтогазом” або буде купувати не менше 50 тисяч кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна. У всіх інших випадках застосовується вища ціна. Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ.

«Львівобленерго» припинить видавати львів’янам рахунки за електроенергію

З 1 грудня 2018 року показники з лічильників львів’ян прийматиме розподільник — «Львівобленерго», а рахунок споживачам виставлятиме постачальник — «Львівенергозбут». Про це розповів директор з маркетингу ПрАТ «Львівобленерго» Андрій Скрипник. Це пов’язано з новим законодавством. Відповідно до реформи усім споживачам доведеться і переукладати угоди.

Зміна графіку роботи пунктів пропуску на кордонах

Зміни стануться і на кордонах України. З 1 грудня 2018 року, відповідно до розпорядження командувача Об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення переходять на зимовий графік роботи. Пропуск осіб і транспортних засобів буде здійснюватися щоденно з 08.00 до 17.00год. Прикордонники просять врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

МАУ відкриває новий клас обслуговування на середньомагістральних рейсах

Авіакомпанія “Міжнародні Авіалінії України” з 1 грудня вводить новий клас обслуговування – преміум-економ на середньомагістральних рейсах. До цього цей клас обслуговування пропонувався тільки на далекомагістральних маршрутах компанії. Про це повідомляє прес-служба МАУ. Новий тариф пропонує квитки з повним набором послуг – багажем, харчуванням і вибором місця в салоні. За цим тарифом можна буде провозити: дві валізи (до 23 кг кожна), одну ручну поклажу (до 7 кг і розмірами 55х40х20 см) і додаткову одиницю ручної поклажі (до 5 кг і розмірами 40х30х10 см).

Також у вартість квитка входить харчування, алкогольні та безалкогольні напої, та можливість зміни меню. Мандрівники в преміум-економ класі зможуть пройти і спрощену реєстрацію на рейс. Пасажирам також надається можливість пріоритетної посадки на борт.