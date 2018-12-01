Воєнний стан у Львові: як це було у минулому і чого навчило?

Існує приказка, що найгірше жити у часи змін. Можливо воно і так, але й в епоху викликів також не просто!

Адже саме в останньому випадку особливо загострюється сприйняття багатьох речей. Те, що вважалося усталеним і безсумнівним, в один момент починає видаватися інертним та викликає запитання. Далі кожен опиняється перед власною «лінією Маннергейма», як про це співають знані виконавці. Питання воєнного стану, яке останніми днями «підірвало» українську аудиторію соціальних мереж, по праву можна віднести до сфери надважливих. Навіть поверхневе його осмислення є міні-екзаменом для ідентичності та совісті кожного. Разом з тим, це ще й питання національної та державної безпеки. Найголовнішим у подібних ситуаціях є збереження спокою та самовладання, тверезої думки. Для віднаходження останніх, звернемось до схожих ситуацій, що мали місце у минулому Львова.

Лев в українських кольорах, або період ЗУНР

Після Першої світової війни розвалилась імперія Габсбургів – вона ж Австро-Угорщина. На уламках колись могутнього державного утворення народжувалась та проходила етап інституційного становлення нова держава – ЗУНР. Відбувалося це у вкрай важких геополітичних умовах, де українській стороні бракувало і сили, і підтримки, і досвіду. Тим не менше, на прикладі дій представників новоутвореної держави ми бачимо, що трималося все не лише на голому ентузіазмі, а й на практичних і вивірених кроках молодої, але кваліфікованої політичної еліти. Бачимо останнє і на рівні документів, якими регулювалося життя населення у ті непрості часи.

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Зокрема, розгорнувши «Вістник державних законів і розпорядків Західної області Української народної республіки», можемо почитати і про особливості проживання за умов воєнного стану і військових операцій. Окремі з приписів стосувалися військової сфери, а інші – цивільного населення. Приклад першого знаходимо у «Вістнику державного секретаріяту військових справ», де опубліковано «Зарядженє» від «19 падолиста» 1918 року. У документі йдеться про те, що з огляду на оголошення «частинної мобілізації», варто провести повну ревізію військових одиниць, що є в підпорядкуванні, людей, які перебувають на обліку, а також інвентаризацію майна, стан зброї та амуніції і навіть «майдани» для підготовки військових. У ситуації можна побачити багато паралелей до тієї, яку маємо сьогодні ми – повна бойова готовність, ревізія резерву і стан за крок від дії.

Стосовно цивільних мешканців, їхнє буття також регулювалося постановами уряду ЗУНР. Зокрема, розпорядженням від 16 лютого 1919 року у справі перепусток і паспортів для подорожей цивільних осіб. За нормами документа передбачалося, що останні у часі військової загрози підлягають «обмеженням свобідного подорожування». Рух населення у принципі був можливим, але повинен був супроводжуватися наявністю у людини посвідок різної інформативності. Прикладами найпростіших були документи з вказаними іменем, прізвищем, станом, місцем постійного проживання і загальним описом особи: місце і рік народження, зріст, колір волосся, форма носа і обличчя, особливі прикмети та ін.

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Польська республіка. Орел на сторожі цивільної та військової безпеки

Саме ІІ Річ Посполита стала щитом, який вперше відчув на собі стріли, випущені німецькими нацистами. У львівській газеті «Діло» знаходимо публікацію за 30 серпня 1939 року, укладачі якої ознайомлювали читачів зі змістом закону про воєнний стан у Польській республіці. Так, воєнний стан могли вводити по цілій країні, або ж лише в окремих її частинах. Оголошення воєнного стану було прерогативою президента, але робити це він мав би з подання Ради міністрів і за ініціативою міністра військових справ. Повідомлення про воєнний стан в країні повинне оголошуватись як на загальнодержавному рівні, так і на рівні кожного з повітів.

Після оголошення воєнного стану у компетенції влади обшукувати всіх, у кому буде вбачатись загроза. У таких можна проводити ліквідацію майна, а після оголошення підозри, людину можна взяти під арешт до місяця часу. Як варіант, небезпечного громадянина можна переселити з місця проживання. Якщо у діях людини вбачали загрозу, їй могли заборонити займатися підприємницькою, або ж інформаційною діяльністю. За умови введення воєнного стану, впроваджується цензуру друкованих видань з умовою зупинки видання окремих часописів, або вилучення з обігу останніх номерів. Під державний контроль потрапляли певні товариства та організації, їх документообіг. Скасовувалась дія воєнного стану указом президента з подання Ради міністрів. Порушення норм воєнного стану в часі його дії тягнули за собою загрозу ув’язнення до року часу, або грошовий штраф.

Між повідомленнями офіційного характеру, траплялися у періодиці і більш буденні. Зокрема, рекомендації населенню щодо укриття під час атаки ворожої авіації, або ж відомості про порядок оголошення німцям війни європейськими країнами. Очевидно, перше мало би принести жителям практичну користь і врятувати їхнє життя, а друге – підняти дух. У виданні «Gazeta Lwowska» за 6 вересня 1939 року було надруковано звернення уряду до жителів країни з проханням про збереження спокою у час оборонних заходів. Зі свого боку, уряд обіцяв проводити оборону населення і дбати про нього. У номері газети «Ilustrowany kurjer codzienny» за 8 вересня 1939 року можна прочитати про речі, над якими жартують і в наші дні. Публікація називається «Nie trzeba robić zapasów – źywność jest dla wszystkich» і стосується створення у Львові закладу провізії, що мав забезпечувати місто продуктами.

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Комуністичні будні Львова

«Перші совєти» з’явилися у Львові майже одразу з початком Другої світової, що передбачалось пактом Молотова-Ріббентропа, який був укладений між Радянським Союзом і Третім Райхом. Зрозуміло, що після цього нова адміністрація намагалась налагодити вертикаль влади. З загрозою ескалації конфлікту з німцями, що трапилося через кілька років, владу намагались зберегти і відстояти, а з цим – утримувати порядок.

Як приклад останнього можна назвати публікацію у виданні «Czerwony Sztandar» за 25 червня 1941 року. На шпальтах газети було розміщено звернення начальника гарнізону, яке нараховувало 7 пунктів. Суть останніх зводилась саме до оголошення у місті воєнного стану. Відтак, для виїзду і в’їзду потрібно мати спеціальні перепустки. Вільний рух по місту може відбуватися у часі з 5.00 ранку до 22.00 вечора. Поза вказаними рамками – лише зі спеціальною перепусткою від коменданта. У той самий час, начальнику міської поліції дано розпорядження виселити з міста всіх, хто не мав паспорта.

Окремим пунктом зазначалося, що за невиконання розпорядження комісара порушника чекав військовий суд, а необізнаність це не підстава для помилування. В іншому дописі цього ж видання, йшлося про те, що у зв’язку з запровадженням воєнного стану, для забезпечення порядку і безпеки, усі функції державної влади передавалися до компетенції військових органів. Місцеві органи державної влади, суспільні і державні організації зобов’язували співпрацювати з військовими відомостями. За непокору і недотримання усталеного порядку, передбачалась кара.

Також після запровадження воєнного стану багато повідомлень у періодиці були в дусі «фронт на війні і фронт трудовий», «фронт війни і фронт праці». Таким чином, це були своєрідні заклики до того, аби попри загальну загрозливу ситуацію, заводи і фабрики не зупинялися і виробництво продовжувалось.

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Ідеологія повсякдення, принесена на багнетах солдатів Третього Райху

У червні 1941 року розпочалась нова фаза Другої світової війни – відкрита сутичка між СРСР та Німеччиною. Перший етап цього протистояння був за останньою, відтак і Львову судилося на якийсь час стати німецьким. Існує небилиця, що радянські і німецькі війська перші дні після оволодіння містом ходили ним зі схожими словами на устах. Перші говорили «Водка! Водка!», а другі «Wasser! Wasser!».

Львівська періодика зазначеного періоду стала мостом, який з’єднував нову адміністрацію і місцеве населення. «Українські щоденні вісті» під 5 липня 1941 року опублікували заклик коменданта Львова, генерал-лейтенанта фон Ренца про перемогу над більшовиками, а відтак і подальшу співпрацю українського населення з німцями у творенні «нового ладу». У зверненні зазначалося, що попри ситуацію, кожен повинен залишатися на своєму місці – селяни працювати на полях, робітники і службовці за верстатами, церква як представник населення, національно-патріотичні організації як форма вияву позиції.

Також зазначалося, що жодна з перерахованих сторін не може «говорити» або діяти без розпоряджень, погодження з німецькою адміністрацією. Більшість повідомлень у періодиці за даний період у схожому дусі – про «нове життя» і побудову «нового ладу», але лише у тісній співпраці з органами влади.

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У кожному з показаних варіантів діалог влади та мешканців мав свої форми вияву та особливості. Разом з тим, основною рисою введення воєнного стану була і залишається жорстка централізація та скорочення простору для особистих прав і свобод населення. Не все, що дозволено за мирних умов, є допустим у воєнний час. Найголовніше, що як за мирного буття, так і за воєнного стану, варто зберігати спокій та перевіряти інформацію.

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