Відсьогодні «Львівобленерго» не видаватиме львів’янам рахунки за електроенергію

Це пов’язано з новим законодавством, над розробкою якого декілька років працювали українські та закордонні фахівці

Тепер показники з лічильників львів’ян прийматиме розподільник — «Львівобленерго», а рахунок споживачам виставлятиме постачальник — «Львівенергозбут». Про це розповів директор з маркетингу ПрАТ «Львівобленерго» Андрій Скрипник. Він також зазначив, що усім споживачам доведеться переукладати свої договори:

«Буде розміщений шаблон публічного договору на інтернет-сайті, в друкованих ЗМІ. І спеціально йти у районне відділення чи ЦОК для підпису нового договору не обов’язково — лише за бажанням споживача. Водночас, договори з приєднання чи надання послуг з розподілу будуть перероблятись розподільником із кожним юридичним та побутовим споживачем. Це буде довготривала процедура. Я реально оцінюю ситуацію, три роки, може і п’ять, поки ми ввійдемо в цю систему. Нашим завданням буде оформлення додатків до публічного договору відповідно до специфіки приєднання кожного зі споживачів електричної енергії».

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Суть реформи енергоринку коротко можна передати так:

«Реформа спрямована на максимальну прозорість виробітку, передачі і постачання електроенергії для кінцевого споживача як побутового, так і юридичного. І друге — розділити два основних види діяльності, які має на сьогодні регіональна дистрибуція: постачання і розподіл електроенергії для оптимізації роботи як постачальника, так і компанії, яка здійснюватиме передачу електроенергії» – пояснює Андрій Скрипник.