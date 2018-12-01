Сьогодні – Романа: як визначити погоду на зиму

Святий мученик Роман Кесарійський був дияконом у Палестині. Загинув на початку IV століття за часів правління імператора Діоклетіана. За віру у Христа його засудили до спалення, але багаття раптово погасив сильний дощ. Роман залишився неушкодженим. Відтак правитель наказав відрізати йому язика і кинути у в’язницю, де він і помер.

Українці здавна шанують святого Романа як цілителя. Також існує приказка: «Від Романа до Йордана». Саме з першого дня зими розпочинається цикл новорічно-різдвяних свят. Адже незабаром святкуватимуть іменини Андрія, Миколая, католицьке Різдво, Новий Рік…

Існує ще одна народна прикмета: яким буде перший день грудня, такою ж буде і вся зима.

«Платон і Роман підкажуть зиму нам: який ранок – такий грудень, день вказує на погоду січня, який буде вечір – таким буде й лютий», – каже народна приказка.

Окрім того, наші предки вважали, якщо грудень сухий, то буде довга суха весна й посушливе літо. Заметіль цього дня принесе хурделицю і на Масляницю (з 16 до 22 лютого).

Є ще такі прикмети: якщо на Романа комар літає по кімнаті – до відлиги. Ворона ходить по дорозі – до тепла. Якщо ввечері в небі місяць буде в колі – до гарної погоди. А якщо місяць «у рукавицях», тобто з двох боків світила видно яскраві відблиски або сяйво, то це явище – провісник морозу.