Ангели, чортенята і кіт. Львів готується до «Пригоди Святого Миколая»

Герої цього дійства – ангели, ангелята, чортик, чортенята і кіт – зійдуться в епічному музичному двобої за віру у добро і Святого Миколая. Музика до вистави створена на основі безсмертних хітів усіх часів таких як James Brown «I feel good», AC/DC «Highway to hell», Queen «We are the champions», Chuck Berry «Johney B. Good», the Beatles «Hey jude», Adele «Skyfall», Scorpions «You and I», Leonard Cohen «Halleluia», Eric Clapton – «Tears In Heaven».

17 та 19 грудня о 16:00 та 18:30 мюзкл представлять у Львівській національній філармонії

18 грудня о 16:00 та 18:30 – у Центрі Довжeнка на Сихові

Дударик – тільки свіжа музика, тільки живий звук!

Аранжування – Дмитро Кацал, Володимир Заборовський.

Автор та постановник – Дмитро Кацал.