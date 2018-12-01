Квитки на поїзд не можна буде повертати через інтернет

Таким чином «Укрзалізниця» хоче уникнути зловживань з квитками та штучного дефіциту у період новорічно-різдвяних свят

Квитки оптом викуповують для їх подальшого перепродажу. Тому заборона триватиме з 15 грудня 2018 року до 15 січня 2019 року. Також у цей період не можна буде оформлювати групові заявки через інтернет.

Про це повідомили на сайті «Укрзалізниці».

За даними підприємства, більшість квитків на пікові дати викуповують через інтернет у перші хвилини продажу. Потім значну частину викуплених квитків повертають перед відправленням поїзда.

Квитки, які пасажири захочуть повернути, потрібно буде здавати в залізничні каси.

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