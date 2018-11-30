Одну з вулиць Львова перекриють на місяць: КАРТА

Про це повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР

На вулиці Кн. Удатного (відрізок від вул. Вугільної до вул. Веселої) буде перекрито рух транспортних засобів. Обмеження триватиме рівно місяць: з 18:00 години 30 листопада до 18:00 години 30 грудня.

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Об’їзд дороги слід здійснювати згідно розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху, яку оприлюднила ЛМР.

Перекриття пов’язане з проведенням будівельних робіт на вул. Весела, 5. Роботи там виконуватиме ПП «Піраміда».