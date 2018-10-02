Півмільйона гривень на премії: стартувала програма “Львів науковий”

Наступного року Львів дасть більше грошей науковцям
   Світлана Самборська   151  

Місто виділило 500 тисяч гривень на програму «Львів науковий». Подавати заявки на отримання премії можуть вчені та виші, науково-дослідні установи. 250 тисяч гривень з цієї суми піде на дофінансування міських наукових конференцій, а ще 250 тисяч – на премії талановитим вченим.

Додаткові гроші для організації наукових конференцій є важливими для Львова. За словами директора ЛКП «Львівське конференц-бюро» Андрія Павліва, наукові візити допомагають зібрати велику кількість успішних та розумних людей, що діляться знаннями.

«Понад 100 міст світу володіють 80% патентів світу. Всі вони ведуть боротьбу за наукові винаходи. Зокрема, за наших науковців. Для нас важливо, аби вчені розуміли, що їхня робота є важливою для міста і ми готові збільшити фінансову спроможність у цьому напрямі», – заявив заступник міського голови Андрій Москаленко.

При визначенні переможців оцінюється наукова діяльність вчених за 2017 рік.

Один з переможців програми у розділі «Дофінансування конференції 2018» став Дмитро Пелешко, проректор з педагогічної роботи, доктор технічних наук IT Step University. Він поділився своїми враженнями від участі у програмі: «Це була повна несподіванка для нас. Окрім фінансової підтримки, нас забезпечили ресурсною підтримкою: медійною та організаційною. Це дуже спростило проведення заходу».

Заявки прийматимуть до 24 листопада 2018 року.

Позначки: