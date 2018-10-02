Півмільйона гривень на премії: стартувала програма “Львів науковий”

Місто виділило 500 тисяч гривень на програму «Львів науковий». Подавати заявки на отримання премії можуть вчені та виші, науково-дослідні установи. 250 тисяч гривень з цієї суми піде на дофінансування міських наукових конференцій, а ще 250 тисяч – на премії талановитим вченим.

Додаткові гроші для організації наукових конференцій є важливими для Львова. За словами директора ЛКП «Львівське конференц-бюро» Андрія Павліва, наукові візити допомагають зібрати велику кількість успішних та розумних людей, що діляться знаннями.

«Понад 100 міст світу володіють 80% патентів світу. Всі вони ведуть боротьбу за наукові винаходи. Зокрема, за наших науковців. Для нас важливо, аби вчені розуміли, що їхня робота є важливою для міста і ми готові збільшити фінансову спроможність у цьому напрямі», – заявив заступник міського голови Андрій Москаленко.

При визначенні переможців оцінюється наукова діяльність вчених за 2017 рік.

Один з переможців програми у розділі «Дофінансування конференції 2018» став Дмитро Пелешко, проректор з педагогічної роботи, доктор технічних наук IT Step University. Він поділився своїми враженнями від участі у програмі: «Це була повна несподіванка для нас. Окрім фінансової підтримки, нас забезпечили ресурсною підтримкою: медійною та організаційною. Це дуже спростило проведення заходу».

Заявки прийматимуть до 24 листопада 2018 року.