У Львові можна безкоштовно простерилізувати вуличних котів

В ЛКП «Лев» розповіли, чому запровадили таку ініціативу і доки вона триватиме

До 10 жовтня на базі ЛКП «Лев» буде проводитись стерилізація безпритульних котів. Як відбувається процедура, розповіла у коментарі «Львівській газеті» директорка ЛКП «Лев» – Оксана Кошак.

«Особливістю цієї програми є те, що тварина тільки один день перебуває на підприємстві: кота зранку приносять на підприємство, далі відбувається підготовка до стерилізації і сам процес стерилізації, а вже ввечері його потрібно забрати для перетримки вдома упродовж однієї доби. Таким чином щонайменше 120 безпритульних котів зможуть пройти процес стерилізації. Цифра залежить від того, наскільки активно долучатимуться мешканці міста».

Зазначимо, що стерилізація котів та їхня перетримка на підприємстві ЛКП «Лев» за кошти місцевого бюджету здійснюється вже 2 роки.

Ініціативу із безкоштовної стерилізації у Львові запровадили для того, щоб зменшити кількість безпритульних тварин у місті.

Станом на сьогодні на базі ЛКП «Лев» провели уже 11 таких операцій.