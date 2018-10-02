Стало відомо, чи мав щеплення трирічний хлопчик, який помер від кору на Львівщині

В обласному лабораторному центрі також розповіли, яка ситуація із захворюваністю на кір на Львівщині

«1 жовтня в Обласній інфекційній лікарні Львова помер трирічний хлопчик. Дитина захворіла 8 серпня, проте батьки звернулися до медиків аж 13 вересня. Лікування результату не дало, адже надто довго займалися самолікуванням».- Розповів «Львівській газеті» заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Олег Когут.

За його словами, коли дитина народилася, у неї були важкі вади розвитку, тож батьки написали відмову від щеплення.

Зараз на Львівщині щоденно фіксують від 15 до 30 хворих на кір. За інформацією обласного лабораторного центру,78% хворих дітей не мають щеплення.Епідемія кору на Львівщині триває більше року. Найбільше випадків захворюваності припало на червень та липень цього року: понад 1000 осіб. Двох людей не вдалося врятувати.

Нагадаємо, планову вакцинацію дітям проводять у рік та 6 років. Дорослі, за бажанням, можуть зробити щеплення, але воно буде платним.