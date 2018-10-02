Розроблена «Укртрансгазом» платформа добового балансування потребує суттєвого доопрацювання – ПАТ «Львівгаз»

Система вразлива до махінацій і зловживань з обсягами газу, ставить під загрозу захист персональних даних споживачів України, а відтак не може забезпечити повноту, коректність та достовірність обліку, спожитого на ринку газу.

Фахівцями ПАТ «Львівгаз» ще на початку тестування інформаційної платформи добового балансування від “Укртрансгазу” були виявленні недоліки та грубі порушення. Зокрема на інформаційній платформі відображено змінені та недостовірні дані, які не відповідають фактичним значенням, не співпадає загальна кількість споживачів, деякі категорії відсутні, інші дублюються. І це незважаючи на те, що дані, котрі передавались були зашифровані та захищені електронним цифровим підписом.

Окрім того, інформаційна платформа “Укртрансгазу” не має сертифікації та державного експертного висновку про криптографічний захист, також відсутній шаблон та інструкція щодо завантаження остаточної алокації щодобових подач та відборів замовника послуг транспортування.

“Дані та функціонал на інформплатформі постійно змінюються та коригуються без будь-яких попереджень та повідомлень. Ми неодноразово звертались як до НКРЕКП, так і до «Укртрансгазу» і повідомляли про усі недоліки, котрі були нами знайдені в роботі інформаційного продукту», – зазначив Директор технічний Павло Сербан.

ПАТ “Львівгаз” має досвід впровадження програмних продуктів для добового балансування і це підтверджено міжнародним сертифікатом якості. Відтак, досвід компанії показує, що для налаштування та налагодження повноцінного обміну даними необхідно від трьох до шести місяців.

Інфомаційна довідка:

ПАТ «Львівгаз» – компанія, яка займається розподілом природного газу через розподільчі газопроводи на території Львівської області. Це найстаріше вітчизняне підприємство у своїй галузі, а також одне з найбільших за рівнем газифікації. Щороку компанія транспортує приблизно 1,5 мільярдів кубометрів природного газу до споживачів Львівщини. Природний газ потрапляє до споживачів Львівщини через розподільчі мережі ПАТ «Львівгаз». Загальна довжина розподільних газопроводів в області становить 24 712,284 км, з яких розподільні 16 638,736 км, та газопроводи-вводи 8 073,548 км. Регулювання тиску газу здійснюється за допомогою 4 267 газорегуляторних пунктів та 72 781 будинкових регуляторів.

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