Почався сезон отруєнь чадним газом: як вберегтись?

Чадним газом у власному будинку на вулиці Лушпинського отруїлась ціла сім’я. Зараз люди перебувають у лікарні.

Зважаючи на статистику, більшість отруєнь стаються саме в холодну пору року, тож «Львівська газета» з’ясувала, як не стати жертвою чадного газу. Поради дає технічний директор «Львівгазу» Павло Сербан.

Основні порушення, які можуть призвести до летальних випадків:

Герметично закриті вікна та двері, через які повітря погано надходить у приміщення. Встановлення у вентиляційних системах потужних витяжок над газовими плитами. Використання потужних вентиляторів, які починають витягувати повітря і створюють зворотну тягу у димових каналах.

Як уникнути отруєння чадним газом?

У приміщенні, де встановлено газовий котел з відводом в комин, категорично заборонено встановлювати електричну витяжку.

У такому приміщенні слід забезпечити приток повітря. Має бути прочинена кватирка, можна встановити провітрювач.

Вихлопні гази, які утворюються внаслідок того, що люди дихають і спалюється газ в приладах – мають виходити у чистий вентиляційний канал і, відповідно, підніматися в атмосферу. Тому слід забезпечити вільний вихід відпрацьованих газів в атмосферу.

Встановити сигналізатор, який спрацьовує при появі чадного і природного газу. Звичайний датчик, який встановлюють безпосередньо у котлі, може не спрацювати, коли утворюється зворотна тяга. Тому додаткове встановлення сигналізатора загазованості, більше убезпечить від отруєння.

Перед тим, як вмикати газовий котел/пічку/колонку – обов’язково перевірте тягу в димовому каналі. Для цього використовують смужку паперу, якщо вона втягується в комин – можна спокійно запалювати і обігрівати помешкання.



Газова колонка у ванній кімнаті

Для старої частини Львова актуальне питання газових колонок, які встановлені у ванних кімнатах. Колись правилами не передбачалося, що не можна їх там встановлювати, однак зараз діє категорична заборона, але деякі люди досі експлуатують такі прилади.

Біди не станеться, якщо є нормальна тяга у димовому вентиляційному каналі і достатній притік повітря (у дверях обов’язково має бути щілина). Коли працює колонка і немає відтоку повітря – не можна приймати душ чи ванну. Набрали води, провітрили, щоб пара вийшла і тоді вже починаєте водні процедури.

Так треба робити, оскільки пара потрапляє у димовий канал і там утворюється парова пробка, яка перешкоджає нормальному виходу відпрацьованих газів в атмосферу. Людина сідає в ванну, їй тепло, комфортно, а в цей час чадний газ починає випускатися, і людина просто засинає і топиться. Відчути симптоми отруєння дуже важко, адже чадний газ вдихається разом з парою.

Кахельні печі

Для кахельних печей існує теж просте правило: вони не можуть горіти безперестанку. Вони можуть горіти 2-3 години, а далі такі печі повинні віддавати тепло. Залишати без нагляду таку піч не можна, адже може статися перегрів. У такій ситуації просто починає вигорати кисень у приміщенні, після цього починається зворотна тяга і тоді чадний час, замість того, щоб виходити в атмосферу, починає опускатись на дно і через щілини у печі потрапляє у приміщення. Були випадки, коли люди запалювали газову пічку і лягали спати – зранку вже не просинались.

Як розпізнати «тихого вбивцю» ?

Розпізнати чадний газ практично неможливо, бо він без запаху, смаку і кольору, але є симптоми, які людина може зауважити, якщо чадний газ почав збиратися в приміщенні. Цет акі ж ознаки, коли людина отруюється чимось іншим:

Важливо: чадний газ може утворитися навіть внаслідок того, що напалено. Були випадки, коли батьки сиділи на кухні і палили, а маленька дитина біля них – отруювалась. Так відбувається тому, що дорослим потрібна більша доза, адже у них більший об’єм крові порівняно з дитиною. До того ж, дитячий організм не звик до тих шкідливих речовин, які можуть утворюватись в приміщенні.