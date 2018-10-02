Не оформив працівника? Плати понад 100 тисяч гривень!

Держпраця, фіскальна служба, пенсійний фонд та органи місцевого самоврядування з 5 жовтня будуть частіше перевіряти чи офіційно оформленні працівники, у яких умовах вони працюють, графік роботи, відомості щодо зарплатні.

Якщо ж виявлять працівників-нелегалів, то підприємства штрафуватимуть. За одну неоформлену людину фірмі доведеться викласти – 111 тисяч гривень. Якщо не пропустите інспектора – 372 тисячі гривень.

Щоб таких порушень було менше, підприємцям вирішили дати останній шанс. Кабмін доручив створити у всіх областях спеціальні робочі групи, які мали б їздити по підприємствах і нагадувати про офіційне працевлаштування та штрафні санкції.

Контролюючі органи проводять як планові перевірки, так і позапланові. Список попередньо запланованих є на сайті Державної служби України з питань праці. А от про позапланові ніхто не попереджає. Інспектор може прийти у будь-який час, якщо:

підприємство написало заяву з проханням перевірити його роботу;

подало недостовірні дані у звіті;

вже порушувало правила і має виконати приписи чи розпорядження контролюючих органів;

працівник написав заяву про порушення його законних прав, інтересів чи загрозу здоров`ю.

ДФС, ПФУ, Нацполіція та інші центральні органи виконавчої влади щомісяця до 10 числа подаватимуть Держпраці інформацію про проведену роботу. Після чого Мінсоцполітики надсилатиме дані Кабміну.

Такий контроль має вивести «із тіні» доходи кожного громадянина і поповнити бюджет. До слова, у 2017 році такі перевірки дали свій результат – загальна сума штрафів 340 мільйонів гривень.