Дешевше і надійніше: у Львові прокладуть дорогу з екополімерів

Італійський інвестор запропонував використовувати новий матеріал для ремонту доріг – екополімер. Він зроблений з еко-речовин, які не завдають шкоди навколишньому середовищу.

Технологія допоможе зекономити близько 30% коштів, ніж при застосуванні класичного методу ремонту доріг. Полімером можна замінити пісок та щебінь. Директор ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олег Шмід розповів, що щебінь здорожчав вдвічі, окрім цього велика частина коштів витрачається на транспортування та вивезення старого шару дороги.

«Новітня технологія передбачає таку схему роботи: до старого покриття додати полімер, цемент та воду. Ця суміш утворить тверде покриття поверх якого роблять новий асфальт. І вивозити нічого не потрібно», – пояснив чиновник.

Компанія-інвестор презентувала успішні приклади європейських доріг зроблених за цією методикою і надала сертифікат якості. В Україні цю технологію ще не використовували – Львів буде першим.

За планом нове покриття з’явиться на дорозі, яка з’єднує Левандівку та мікрорайон Рясне, між вулицями Пластовою та Творчою і на вулиці Орлика, біля дитячої лікарні.

Розробку проекту розпочнуть наступного року, за умови вигідної ціни.