 «Або виходь, або плати за проїзд»: на Львівщині водій маршрутки вигнав шестикласника

На Львівщині з початку навчального року почастішали випадки, коли водії відмовляються везти безкоштовно школярів з учнівськими квитками чи посвідченнями.

Ось і 27 вересня водій 131 маршрутки, яка їде у село Рясне-Руська, поставив шестикласника перед вибором: «Або виходь, або плати за проїзд». За словами учня, на посвідчення дитини з багатодітної сім`ї чоловік навіть не глянув. Коли на кінцевій маршруту в селі Ряне-Руська схвильовані батьки хлопця підійшли до водія, то він, за їхніми словами, говорив на підвищених тонах: «Він сварився з нами, кричав, аж доки ми не почали його записувати. Тоді він збавив тон. Ми попросили водія представитися. Прізвища називати не хотів. Лише сказав, що він Михайло. Я не знаю, хто керівник цього маршруту. Там не було куточка споживача. Ми вже потім дізналися, що не тільки в мене така проблема. Ми поспілкувалися з батьками в Рясне-Руська. Той самий водій висаджував й інших дітей. Така його поведінка є динамічною». – Розповідає «Львівській газеті» мама шестикласника – Оксана Маркевич.

Поліції тоді батьки не викликали. Проте, сфотографували водія, записали номер маршрутки і час, коли це трапилося. Цих фактів цілком достатньо, щоб доказати провину водія. Закон на стороні школяра. Адже кожен учень має право під час навчального року безкоштовно їздити у міських маршрутках Львова, у міжміських – діти з багатодітних сімей. А трамваями та тролейбусами учні можуть безоплатно користуватися цілий рік. – Пояснюють в Головному управлінні юстиції Львівщини. І додають: головне, щоб дитина мала при собі учнівський квиток або документ, який підтверджує статус школяра, або ж посвідчення на право пільгового проїзду.

«Жоден перевізник не має права відмовляти у перевезенні дітей шкільного віку, громадян, яких віднесено до пільгових категорій (дитина з багатодітної сім’ї (ст.13 Закону України «Про охорону дитинства»). Виключення складає відсутність учнівського квитка або іншого документа, який посвідчує статус школяра або пільг, передбачених законом», – каже начальник Головного управління юстиції Львівщини Тарас Грень.

Для багатодітних сімей, як у випадку пані Оксани, проїзд безкоштовний навіть в маршрутках, які курсують між областями, а також у приміських поїздах. Чому ж тоді водій вирішив, що закон не діє у транспорті, яким кермує він?

Ми телефонували в ТОВ «Атто», якому належить маршрут. Проте, там за цілий день слухавку так ніхто і не підняв. Якщо керівництво таки вийде на зв`язок і визнає провину свого працівника, то або компанія, або водій мають заплатити штраф – 136 гривень. Чи залишати такого водія на маршруті вирішує лише керівництво. Та, яким би мізерним не було покарання, дітям потрібно допомагати захищати свої права.

Що робити, коли вашу дитину водій безпідставно виставив з маршрутки пояснили в управлінні юстиції Львівщини.

Насамперед потрібно зафіксувати:

1. дату, час і місце відмови у перевезенні,

2. номер маршруту,

3. П.І.Б. водія (за наявності)

4. назву АТП.

5. державний номерний знак транспортного засобу.

Куди звертатися?

1. У відповідне АТП.

2. На Гарячу лінію м. Львова за номером 15-80.

3. В Управління соціального захисту населення (032) 235-48-85.

Якщо нацполіція відмовляється реагувати на ваше звернення щодо неправомірних дій водія, слід зателефонувати на гарячу лінією нацполіції (044)287-82-82 і повідомити про факт такого порушення.