Світловідбивні жилети для львівських школярів купуватимуть за бюджетні кошти

У вересні активісти громадської організації «Львів – безпечне місто» передали 15 школам по 30 світловідбивних жилетів для маленьких школяриків. Учні ще 105 шкіл також очікують отримати такий захисний одяг. Адже, якщо будуть одягнуті у жилети, то водії бачитимуть їх здалека. Коли дочекаються жилетів і по скільки штук, імовірно, отримають – в коментарі «Львівській газеті» розповів Андрій Шевців, активіст цієї кампанії.

«Ми будемо ініціювати те, щоб були закладені кошти на той чи інший структурний підрозділ ЛМР, аби ми закупили для всіх дошкільних установ і для всіх шкіл міста Львова не менше, аніж по 100 комплектів. Але здійснено це буде вже у бюджеті 2019 року. Я думаю, що школи отримають жилети ще у весняний період», – зазначає він.

Окрім цього, ми дізналися як саме організатори акції обирали школи, які отримали комплекти захисного одягу першочергово, і хто допоміг з фінансуванням.

«Ми вибрали 15 об’єктів, які розташовані біля доріг, де є інтенсивний рух і певна аварійність. Ми виділили по 30 комплектів для кожної з цих шкіл, щоб ними могли користуватися діти молодшої школи. Ці жилети виготовлені за приватні кошти наших партнерів – автомобільних дилерів», – розповідає Андрій Шевців .

А поки жилетів для всіх школяриків та дошкільнят ще немає, ось декілька порад для батьків, які хвилюються за безпеку своїх дітей:

Варто обирати верхній одяг для дітей яскравих кольорів.

Купити флікер, який дитина може носити на рюкзаку або на замку верхнього одягу.

Нагадаємо, на деяких дорогах з пожвавленим рухом біля шкіл міста вже три роки діє акція «Жовтий добродій». За словами пана Андрія, зараз переходити дорогу школярам допомагають 26 добродіїв, а потрібно – 40. Працюють ці люди по 1,5 години в дощову або сніжну погоду за маленьку мотиваційну винагороду від спонсорів акції. До слова, такі кампанії діють в Австралії, Великобританії та США.