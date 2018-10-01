У жовтні Львівський органний зал кличе подорожувати світами

Симфонічні полотна і Концерт для Телеграм-бота, фортепіано у чотири руки і вокальний ансамбль, виступи “Кримського Моцарта” і квартету з Парижа. А ще багато органної музики й унікальні тематичні концерти!

Оркестрові проекти

У жовтні на гостей Львівського органного залу чекатиме кілька симфонічних концертів. 19 жовтня Український Фестивальний Оркестр виступатиме бароко разом зі скрипалем з Німеччини Олександром Пільченим. Він гратиме на бароковій скрипці з жильними струнам Кончерто Ґроссо Вівальді, Генделя, Авісона. Вже за два дні, 21 жовтня, скрипаль предстане у ролі композитора, твір якого разом з оркестром виконуватимуть… самі відвідувачі! “Концерт для ансамблю, публіки і Телеграм-бота або Будь ласка, не вимикайте Ваші мобільні телефони” – це ультрасучасний перформанс, абсолютно вільний від будь-яких правил та умовностей.

“Музика великих потрясінь” звучатиме два вечори поспіль – 27 та 28 жовтня. Ukrainian Festival Orchestra разом із дириґентом з Великобританії Максимом Рисановим та віолончелісткою з Угорщини Дорою Кокаш виконають твори про людські трагедії та перемоги. Дора солюватиме у Концерті для віолончелі Евдарда Елґара, написаному після Першої світової війни. В другому відділі концерту прозвучить Симфонія №5 Серія Прокоф’єва, яку композитор закінчив у 1944 році.

Органні концерти

У жовтні відбудуться 16 органних концертів, деякі з них – з унікальною програмою! 5 та 6 жовтня гостем Органного залу стане Роман Стефанко, у минулому – відомий львівський хормейстер, а нині – органіст зі Швеції. Він представить слухачам програму з творів українських, американських, німецьких, шведських композиторів, а також зіграє власну сюїту на основі лемківського фольклору “Голоси Карпат”.

Музику можна не тільки слухати, але й бачити. Це доведуть 7 жовтня органістка Надія Велико та відеохудожник Альберт Врубель своїм “Органним шоу”.

9 жовтня Надія Величко зробить подарунок усім правникам, зіграючи концерт із творів композиторів-юристів. 13-го відбудеться її класичний органний концерт із творів Й.С. Баха. Що писали і виконували органісти всіх часів у Львові, дізнаємося на ланч-концерті 21 жовтня. А 24-го органістка виконуватиме лише перевірені часом шедеври.

Солістка органного залу Олена Мацелюх матиме цього місяця шість концертів. 4 жовтня в її виконанні прозвучать органні твори Баха. 7, 11 та 18 жовтня разом із запрошеними солістами під супровід живого живопису вона зіграє улюблений цикл “Пори року” Антоніо Вівальді. 14 жовтня слухатимемо французьку органну музику, а 27-го ланч-концерт Олени Мацелюх буде присвячено токатам.

Хочете почути, як звучить Гімн України чи Євросоюзу на органі? Тоді 23 жовтня відвідайте сольний концерт виконавиці з Латвії Ліги Деюс.

Органістка зі Санкт-Петербурга Ольга Жукова матиме речиталь 11 жовтня, де гратиме твори Пярта, Баха, Ґласа, Алена. А на день раніше, 10 числа, Ольга виступатиме разом із A capella Leopolis. Ансамбль, який славиться своїм високим рівнем історично інформованого виконавства, заспіває Реквієм Дюрюфле та Salve regina Пярта.

Камерна музика

Ще чотири різнопланові камерні проекти чекають на відвідувачів у жовтні. Піаніст Дмитро Микитин та флейтист Роман Ієвський 12 та 13 жовтня пропонують здійснити подорож “Довкола світу за 80 хвилин”. За цей час ми почуємо три твори трьох композиторів, яких розділяють час і простір, але об’єднує велика краса музики: Кларк, Прокоф’єв, Боллінґ.

26 жовтня о 19:00 зіграє сольний концерт 12-річна піаністка Христина Михайличенко, яка підкорила найкращі сцени Європи та Америки. “Кримський Моцарт” гратиме твори Баха, Бетовена, Ліста, Шопена та Лисенка.

Також 26 жовтня Львів на дві години перетвориться на Париж, а Органний зал – на Єлисейський палац, адже о 21:00 там гратиме Élysée Quartet.

Після квартету Органний пропонує відвідати концерт фортепіанного дуету 31 жовтня. Петро Довгань і Наталія Зубко гратимуть “Фантазії” Шуберта у чотири руки.

А завершить місяць нічний концерт до Дня всіх Святих. 31 жовтня о 21.00 вокалістка Ольга Буджак та органістка Євгенія Бельмас-Кравченко виконають сакральні та містичні твори різних жанрів та епох. У цьому списку будуть дві українські прем’єри. Тож не пропустіть!

Докладніше про події можна дізнатися на Facebook-сторінці Львівського органного залу:

https://www.facebook.com/LvivOrgan/ та у Telegram https://t.me/organhall