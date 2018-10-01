У мерії розповіли, наскільки Львів готовий до опалювального сезону

Із середини вересня ЛМКП «Львівтеплоенерго» розпочало заповнення водою теплових мереж та внутрішньобудинкових систем опалення житлового фонду і бюджетних установ Львова (йдеться про медичні та освітні заклади). Підставою є підписані акти готовності будинків до зими. Станом на сьогодні акти підписані у 1540 будинках, а це понад 92% з тих, які обслуговує це теплопостачальне підприємство. З них 518 уже заповнені водою. Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий, відповідаючи на запитання журналістів.

У прес-службі ЛМР кажуть, за словами міського голови, жодних проблем у місті з початком опалювального сезону не повинно бути.

Як писала “Львівська газета” раніше, перші бюджетні установи Львова почали опалюватись.