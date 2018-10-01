У мерії розповіли, наскільки Львів готовий до опалювального сезону
Міський голова також зазначив, скільки будинків міста уже мають акти готовності до зими
Із середини вересня ЛМКП «Львівтеплоенерго» розпочало заповнення водою теплових мереж та внутрішньобудинкових систем опалення житлового фонду і бюджетних установ Львова (йдеться про медичні та освітні заклади). Підставою є підписані акти готовності будинків до зими. Станом на сьогодні акти підписані у 1540 будинках, а це понад 92% з тих, які обслуговує це теплопостачальне підприємство. З них 518 уже заповнені водою. Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий, відповідаючи на запитання журналістів.
У прес-службі ЛМР кажуть, за словами міського голови, жодних проблем у місті з початком опалювального сезону не повинно бути.
Як писала “Львівська газета” раніше, перші бюджетні установи Львова почали опалюватись.