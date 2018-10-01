ПриватБанк розширює мережу банкоматів і терміналів у Станиці Луганській

Як повідомили у банку, під час реконструкції на КПВВ ПриватБанк встановив додатковий термінал самообслуговування на автостанції по вул. Лермонтова, 1

Також зараз проводяться підготовчі роботи з монтажу терміналу самообслуговування і банкомату в с. Макарове (суміжному з селищем) у магазині “Єрмак”. До кінця жовтня планується завершити роботи з монтажу ще одного банкомату в районі автостанції.

“Для нас дуже важливо, щоб наші клієнти могли зручно і комфортно користуватися послугами ПриватБанку у будь-якій точці України, а тим більше, на територіях, наближених до лінії розмежування, – говорить директор Східного регіонального управління ПриватБанку Едуард Мізін. – Ми постійно моніторимо ситуацію і аналізуємо щоденну кількість операцій в наших відділеннях і банкоматах, які розташовані поблизу КПВВ Станиця Луганська. Тому ми прийняли рішення розширити для зручності клієнтів мережу банкоматів і терміналів самообслуговування і в інших районах селища”.

На сьогодні в селищі Станиця Луганська працює два повнофункціональних відділення ПриватБанку за адресами: вулиця Центральна, 37 і квартал Молодіжний, 20. У цих же відділеннях працюють два зовнішніх банкомати ПриватБанку. Третій зовнішній банкомат розташований в мінімаркет “Імідж” за адресою вул. Деповська, 32. Всі три банкомати доступні для клієнтів цілодобово, і зняти готівку в них можна за допомогою карти будь-якого банку України абсолютно без комісій.