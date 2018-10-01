«Під час спалювання сухої трави, знищується усе живе, що є на території» – надзвичайники

Осінь – пора, коли господарі намагаються привести до ладу свої угіддя, а отже – спалюють сухостої та сміття природного походження. Та часто такі прості дії перетворюються у справжню катастрофу. У коментарі для «Львівської газети» головний фахівець сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Львівській області Ігор Курус розповів, чим шкодить спалювання трави.

Шкода №1 – для здоров’я оточуючих та самого палія

Спалюючи суху траву, слід пам’ятати, що це жодної користі не несе, адже випалюється лише верхній шар ґрунту, а у повітря викидаються шкідливі елементи. Які шкодять здоров’ю людей, які цим димом дихають. Паління сухої трави та листя також може значно погіршити стан здоров’я тих людей, які страждають на хвороби дихальних шляхів. Потрібно зважати і на те, що навіть невеличка пожежа при сильному вітрі може поширюватись дуже швидко і з маленького згарища може виникнути масштабна пожежа.

Шкода № 2 – для автомобілістів

Якщо такі пожарища відбуваються поблизу автодоріг, вони несуть ще й серйозну небезпеку для водіїв, адже задимлення може призвести до аварійних ситуацій.

Шкода № 3 – для рослин та невинних тварин

Великої шкоди вогонь завдає і тваринам, адже вони абсолютно беззахисні перед людською байдужістю. Під час спалювання сухої трави, знищується усе живе, що є на території: це і гнізда птахів, і нори тварин. Також гинуть всі комахи та плазуни, які живуть у тій місцевості. Для тих, хто не вірить на слово, у мережі можна знайти багато фото загиблих у вогні тварин.

Шкода № 4 – локальне багаття – масштабні пожежі

У Львівській області були випадки, коли з горіння невеличкої площі сухої трави, пожежа перекидалась на господарські та промислові будівлі і їх було повністю знищено. Також варто пам’ятати, що така пожежа може перекинутись як на ліс, так і на торфовище. Пожежу торфополя ліквідувати дуже складно, адже вогонь прогоряє вглибину. Деколи, ліквідація таких згарищ може тривати навіть місяць».

Не треба далеко йти, минулого місяця сталась досить масштабна пожежа на об’їзній Львова, поблизу селища Зубра.Тоді практично весь Сихівський район був задимлений. Люди телефонували надзвичайникам і повідомляли про пожежу. Згодом виявилось, що все почалось із того, що хтось просто підпалив суху траву.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Правоохоронці та надзвичайники борються з паліями, однак просять і жителів Львівщини не бути байдужими. Якщо ви побачили, що хтось палить суху траву – слід негайно телефонувати за номером 102 та повідомляти поліції про зловмисника. Підпалювання трави є адміністративним правопорушенням, яке карається штрафом від 170 до 340 грн для фізичних осіб і у двічі більше для юридичних осіб.