Львів’яни виступили проти знущання над тваринами: надзвичайні історії чотирилапих
Більше сотні жителів Львова разом зі своїми улюбленцями вийшли відстоювати права тварин. Акція «Вийди за мене» пройшла під гаслом «Україна – гуманна країна». Учасники маршу визначили вимоги, які мають бути виконані до 2025 року.
- Заборонити хутряні ферми та притравочні станції.
- Заборонити використання тварин у цирках та дельфінаріях.
- Заборонити контактні зоопарки та використовувати тварин для заробітку.
- Створити зоополіцію.
- Заборонити евтаназію і врегульовувати чисельність тварин гуманними методами.
- Не використовувати тварин для експериментів.
- Розвивати реабілітацію тварин та створити муніципальний притулок.
- Внести диких тварин, що знаходяться на межі зникнення, до Червоної книги України.
Пані Марія вийшла на марш вже вдруге. Прийшла не сама, а з безпритульною собачкою Еммою. Жінка сподівається, що зможе знайти турботливих господарів для нового друга. Забрати Емму до себе не може, тому що підібрала 5 собак. Марія волонтер. Прилаштовує безпритульних тварин. Під опікою у неї 16 собак.
«Проблема в тому, що у нас немає притулків. Один у Брюховичах і він переповнений. У ЛКП «Лев» тваринки перебувають до 16 днів, якщо господар не знаходиться – їх відпускають на двір. А скоро зима»,– розповіла пані Марія.
Не з чуток знає про проблему відсутності притулку пані Оксана. Поряд з нею на акції була собачка Анна: стримана, красива і дуже віддана. Вона сиділа у ногах і трішки налякано спостерігала за натовпом. Її підібрали рік тому.
«Вона з’явилася у дворі вже дорослою. Була дуже наляканою і не йшла на контакт. Підозрюю, що її дуже били і скоріш за все, чоловік. Анна дуже насторожено ставиться до чоловіків. Два місяці я підгодовувала її здалека. Згодом, Анна почала бавитися з моєю собачкою. Я викликала ЛКП «Лев», але їм не вдалося прилаштувати. Вони зателефонували і сказали, що відпускають її. Я не змогла залишити тварину восени на вулиці», – каже пані Оксана. На свій страх і ризик, не знаючи чи приживуться собачки між собою, жінка таки знайшла нового друга і залишила його у себе.
Привернула до себе увагу і дівчина з котиком на руках. Дівчина Олена розповіла, що раніше Барні був безпритульним і жив на СТО. Хтось із працівників притиснув його металевими дверима. Як результат – травма хребта, яка зажила без допомоги ветеринарів. Він схуд,не мав змоги знайти собі їжу і добрі люди звернулися до волонтерів. Лікувати тварину було пізно, тому що чутливість задньої частини тіла не відновлюється. Сьогодні Барні живе у дівчини.
«Його нічого не болить, він живе у безпечних умовах разом із моїми двома котами. Їх я також підібрала. Усі вони пережили складні травми, але зараз, сподіваюся, їм добре»,– розповіла Олена.
До щорічного маршу долучилися Київ, Івано-Франківськ,Харків, Тернопіль, Вінниця, Житомир, Херсон та Миколаїв.