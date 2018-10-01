Львів’яни виступили проти знущання над тваринами: надзвичайні історії чотирилапих

Більше сотні жителів Львова разом зі своїми улюбленцями вийшли відстоювати права тварин. Акція «Вийди за мене» пройшла під гаслом «Україна – гуманна країна». Учасники маршу визначили вимоги, які мають бути виконані до 2025 року.

Заборонити хутряні ферми та притравочні станції. Заборонити використання тварин у цирках та дельфінаріях. Заборонити контактні зоопарки та використовувати тварин для заробітку. Створити зоополіцію. Заборонити евтаназію і врегульовувати чисельність тварин гуманними методами. Не використовувати тварин для експериментів. Розвивати реабілітацію тварин та створити муніципальний притулок. Внести диких тварин, що знаходяться на межі зникнення, до Червоної книги України.

Пані Марія вийшла на марш вже вдруге. Прийшла не сама, а з безпритульною собачкою Еммою. Жінка сподівається, що зможе знайти турботливих господарів для нового друга. Забрати Емму до себе не може, тому що підібрала 5 собак. Марія волонтер. Прилаштовує безпритульних тварин. Під опікою у неї 16 собак.

«Проблема в тому, що у нас немає притулків. Один у Брюховичах і він переповнений. У ЛКП «Лев» тваринки перебувають до 16 днів, якщо господар не знаходиться – їх відпускають на двір. А скоро зима»,– розповіла пані Марія.

Не з чуток знає про проблему відсутності притулку пані Оксана. Поряд з нею на акції була собачка Анна: стримана, красива і дуже віддана. Вона сиділа у ногах і трішки налякано спостерігала за натовпом. Її підібрали рік тому.

«Вона з’явилася у дворі вже дорослою. Була дуже наляканою і не йшла на контакт. Підозрюю, що її дуже били і скоріш за все, чоловік. Анна дуже насторожено ставиться до чоловіків. Два місяці я підгодовувала її здалека. Згодом, Анна почала бавитися з моєю собачкою. Я викликала ЛКП «Лев», але їм не вдалося прилаштувати. Вони зателефонували і сказали, що відпускають її. Я не змогла залишити тварину восени на вулиці», – каже пані Оксана. На свій страх і ризик, не знаючи чи приживуться собачки між собою, жінка таки знайшла нового друга і залишила його у себе.

Привернула до себе увагу і дівчина з котиком на руках. Дівчина Олена розповіла, що раніше Барні був безпритульним і жив на СТО. Хтось із працівників притиснув його металевими дверима. Як результат – травма хребта, яка зажила без допомоги ветеринарів. Він схуд,не мав змоги знайти собі їжу і добрі люди звернулися до волонтерів. Лікувати тварину було пізно, тому що чутливість задньої частини тіла не відновлюється. Сьогодні Барні живе у дівчини.

«Його нічого не болить, він живе у безпечних умовах разом із моїми двома котами. Їх я також підібрала. Усі вони пережили складні травми, але зараз, сподіваюся, їм добре»,– розповіла Олена.

До щорічного маршу долучилися Київ, Івано-Франківськ,Харків, Тернопіль, Вінниця, Житомир, Херсон та Миколаїв.