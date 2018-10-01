Львів’яни вирішать, як покращити Стрийський парк
Що найперше змінять у парку, залежатиме від голосування
Всеукраїнська ініціатива «Активна громада» запропонувала громадянам долучитися до змін у місті. Від сьогодні до 25 жовтня жителі Львова зможуть проголосувати за найнеобхіднішу зміну у Стрийському парку. Серед запропонованих такі категорії:
- Встановлення майданчику для вигулу собак.
- Обгородження парку по периметру, відеоспостереження та нагляд охорони.
- Покращення освітлення.
- Відновлення водних об’єктів.
- Відновлення громадських вбиралень.
Голосування проводитиметься за посиланням https://vdmk.org/9876, або за допомогою SMS-повідомлень. Львів’яни обирають варіант і надсилають повідомлення з текстом: «3745(пробіл)номер відповіді» на номер 093-177-00-35. Вартість згідно з тарифом оператора.
Відповіді прийматимуть до 12:00 25 жовтня. Обрану громадянами категорію оголосять 5 листопада.