Львів’яни вирішать, як покращити Стрийський парк

Що найперше змінять у парку, залежатиме від голосування
   Світлана Самборська   250  

Фото: syla.news

Всеукраїнська ініціатива «Активна громада» запропонувала громадянам долучитися до змін у місті. Від сьогодні до 25 жовтня жителі Львова зможуть проголосувати за найнеобхіднішу зміну у Стрийському парку. Серед запропонованих такі категорії:

  1. Встановлення майданчику для вигулу собак.
  2. Обгородження парку по периметру, відеоспостереження та нагляд охорони.
  3. Покращення освітлення.
  4. Відновлення водних об’єктів.
  5. Відновлення громадських вбиралень.

Голосування проводитиметься за посиланням https://vdmk.org/9876,  або за допомогою SMS-повідомлень. Львів’яни обирають варіант і надсилають повідомлення з текстом: «3745(пробіл)номер відповіді» на номер 093-177-00-35.  Вартість згідно з тарифом оператора.

Відповіді прийматимуть до 12:00 25 жовтня.  Обрану громадянами категорію оголосять 5 листопада.

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