Львів’яни вирішать, як покращити Стрийський парк

Що найперше змінять у парку, залежатиме від голосування

Всеукраїнська ініціатива «Активна громада» запропонувала громадянам долучитися до змін у місті. Від сьогодні до 25 жовтня жителі Львова зможуть проголосувати за найнеобхіднішу зміну у Стрийському парку. Серед запропонованих такі категорії:

Встановлення майданчику для вигулу собак. Обгородження парку по периметру, відеоспостереження та нагляд охорони. Покращення освітлення. Відновлення водних об’єктів. Відновлення громадських вбиралень.

Голосування проводитиметься за посиланням https://vdmk.org/9876, або за допомогою SMS-повідомлень. Львів’яни обирають варіант і надсилають повідомлення з текстом: «3745(пробіл)номер відповіді» на номер 093-177-00-35. Вартість згідно з тарифом оператора.

Відповіді прийматимуть до 12:00 25 жовтня. Обрану громадянами категорію оголосять 5 листопада.