Бюджет участі: ТОП-5 найкорисніших проектів, які можуть з’явитись у Львові

Уже третій рік поспіль у найбільших містах України, жителі мають право брати участь у розподілі місцевого бюджету. Містяни можуть подавати на голосування свої проекти. Основним критерієм є користь для громади міста. Мають таке право і львів’яни. Цьогоріч у місті зареєстрували 159 проектів – претендентів на реалізацію, на суму понад 137 мільйонів гривень. «Львівська газета» провела аналіз усіх проектів і вибрала п’ятірку найнеобхідніших місту ініціатив.

П’ЯТЕ МІСЦЕ

Проект №53 «Пригодницьке містечко для дітей». Цільовою аудиторією є діти від 6 до 14 років. Його метою є створення безкоштовного освітньо-ігрового простору у Парку культури. Лазанки, канатні переправи, тарзанки – усе, що потрібно дітям для активного відпочинку. Окрім цього, планується спорудження амфітеатру для освітньої програми та майстер-класів. Дітям влаштовуватимуть навчання з акторської майстерності, основ таборування, мандрівної кулінарії та розпалювання вогню. На реалізацію такого проекту потрібно 500 тисяч гривень.

ЧЕТВЕРТЕ МІСЦЕ

Проект №33 «LvivOpenLab». Він передбачає створення лекторію, бібліотеки, фізико-хімічної лабораторії, медіа-студії та майстерні із роботи з деревом. Цільова аудиторія – всі , хто зацікавлений у розвитку у цьому напрямі. Для цього проекту необхідно закупити багато обладнання. Зокрема, 3D принтер, швейну машину, оверлок, комп’ютери та лабораторне обладнання. На потреби ініціативи потрібно близько 3 мільйонів гривень. Таку лабораторію хочуть відкрити у Сихівському районі.

ТРЕТЄ МІСЦЕ

Проект №137 «Сучасна лабораторія для дитячої лікарні на вулиці Орлика». Автор проекту наголошує: «Коли дитина потрапляє у лікарню, то від швидкості та якості проведених аналізів залежить точність діагнозу, а отже і життя. Через брак обладнання,частину аналізів просто неможливо зробити у лікарні. Доводиться звертатися у комерційні лабораторії, а це час і значні кошти. Мета проекту – закупити обладнання, щоб потрібні аналізи робилися безпосередньо у лікарні і були доступні усім дітям». Міська дитяча лікарня на вулиці Орлика хоче закупити обладнання,яке за 15-30 хвилин зможе виконувати близько 65 типів аналізів. На це ініціатива потребує майже 3 мільйони гривень.

ДРУГЕ МІСЦЕ

Проект №109 «Запуск міської мобільної служби домашніх візитів для сімей, які виховують дітей з групи ризику». Львівський міський центр реабілітації «Джерело» повідомив статистику: у місті щодня народжуються діти, розвиток яких є під загрозою: передчасно народжені, з генетичними хворобами, із затримками фізичного, або інтелектуального розвитку. Центр реабілітації «Джерело» займається «Раннім втручанням», проте найкраще аби батьки знали, як правильно поводити себе з дітьми. Професійна допомога, спільна розробка персональної системи освіти, допоможуть їм виховати і адаптувати свою дитину у соціумі. Тому ініціатива полягає у домашньому супроводі батьків, які виховують особливих дітей. Аби проект почав функціонувати, потрібно купити автомобіль і створити штат професійних працівників. Протягом року така програма зможе охопити 50 сімей. Такий проект потребує вкладень у розмірі 1 мільйон та 400 тисяч гривень.

ПЕРШЕ МІСЦЕ

Проект №14 – «Шанс на життя». Перший міський клінічний пологовий будинок потребує інкубаторів. Якщо двоє дітей народилися передчасно, доводиться обирати. Адже інкубатор у пологовому лише один. Купівля двох одиниць обладнання для діток, що народилися надто рано, допоможе врятувати життя і не робити безглуздий вибір. На реалізацію проекту потрібно понад мільйон гривень.

Додамо, що проекти, які отримають кошти на реалізацію, обиратимуть шляхом громадського голосування на сайті «Бюджету участі».Голосування розпочнеться 15 листопада і триватиме до 1 грудня. Автори проектів-переможців матимуть на реалізацію своїх задумів рік. З проектами можна ознайомитися на сайті «Бюджету участі».