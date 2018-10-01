У вересні 11 кандидатів у Президенти пропустили 80% голосувань у Раді

Народні депутати, які є потенційними кандидатами в Президенти, ігнорують голосування у Верховній Раді. Так, 11 із 14 політиків пропустили 80% голосувань Ради у вересні.

“Є. Мураєв не проголосував жодного разу за місяць, В. Рабінович взяв участь в 0,39% голосувань, Ю. Бойко – 8%, Ю. Тимошенко – 9%, В. Новинський – 11%, О. Вілкул – 13%, В. Купрій – 13%, С. Тарута – 15%, М. Добкін – 17%, А. Білецький – 17%, О. Шевченко – 19%, В. Чумак – 22%. Дещо вищі показники голосувань в О. Ляшка – 55% та С. Капліна – 70%”.- Повідомляють у Комітеті Виборців України.

І додають: “Політики часто не голосували, хоч і були зареєтровані на пленарних засіданнях Ради. М. Добкін та В. Рабінович були зареєстровані на 17% засідань, О. Вілкул та О. Шевченко – на 50%, А. Білецький – 58%, О. Ляшко та В. Чумак – 75%, В. Купрій та С. Тарута – 83%, Ю. Тимошенко, Ю. Бойко, В. Новинський, С. Каплін – 100%. Є. Мураєв не був зареєстрований на жодному засіданні. Враховувалися дані письмової реєстрації”.

Зазначимо, що всього у вересні провели дванадцять пленарних засідань, на яких відбулося 255 голосувань. Зокрема, щодо звільнення та призначення нових членів ЦВК.