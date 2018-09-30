Яких змін чекати українцям з 1 жовтня

З початку жовтня в Україні стартує низка змін в правилах дорожнього руху, ціни на газ, розпочинається осінній призов тощо. «Львівська газета» підібрала для вас найважливіші нововведення

НАК “Нафтогаз України” опублікувала цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. Відтак, вже з понеділка, 1 жовтня, ціна на природний газ для промислових споживачів буде на рівні 11,2 -12,2 тисяч гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ), що на 9,4-9,7% більше порівняно з цінами вересня. Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати. Зауважимо, що попередньо міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що ціна на газ для населення з 1 жовтня не зміниться.

Також в Україні 1 жовтня починається осінній призов-2018. Триватиме цього разу він три місяці – до 31 грудня. Нагадамо, в Україні призову до війська підлягають чоловіки віком від 20 до 27 років, визнані придатними до стройової підготовки і які не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії. Причинами неявки у військкомат можуть вважатися тільки такі ситуації, як стихійне лихо, хвороба призовника або смерть близького родича. Будь-які інші причини недостатньо вагомі і можуть бути прирівняні до ухиляння від армії.

З 1 жовтня на заміських дорогах необхідно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Ця норма діятиме з жовтня по травень 2019 року. Нововведення діятиме задля безпеки на дорозі та зменшення аварійності на затемнених ділянках дороги у світлу і темну пору доби. Про це повідомляють в прес-службі Національної поліції. Порушення цієї норми правил тягне накладення штрафу у розмірі 425 гривень.

У жовтні стартують і перші аукціони з продажу прав оренди на сільськогосподарську землю у системі «ProZorro.Продажі». Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов у Facebook. Зазначимо, що система «Prozorro.Продажі» може стати вже другою державною системою електронних аукціонів, через яку буде здійснюватися продаж прав на оренду сільськогосподарської землі. Раніше про початок перших аукціонів заявили у Системі електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ).

З 1 жовтня у водоймах Львівщини оголошено нерестову заборону на вилов струмкової форелі. Про це повідомляє Держрибагентство України на своїх офіційних сторінках в соцмережах. Заборона вводиться в гірських притоках басейну р. Дністер, а саме: річок Стрв’яж, Бережниця, Стрий, Бутивля, Орявчик, Панасівка, Довжанка, Славська, Опір, Кам‘янка, Зелем‘янка, Бринівка та Бистриця.

ДФС України з жовтня впроваджує вдосконалені електронні формати в сервісах надання інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків. Після отримання електронного ключа платник податків протягом кількох хвилин зможе отримати в електронному вигляді достовірну інформацію про свої доходи та сплачені податки. Відповідь за новою формою доповнена інформацією про суму виплаченого доходу, суму перерахованого податку, а також про дати прийняття/звільнення з роботи відповідно до Податкових розрахунків за формою № 1ДФ, які подаються податковими агентами до контролюючих органів. Для цього варто лише заповнити запит суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді в підрозділі «Інформаційно-аналітичне забезпечення» в Реєстрі електронних форм податкових документів.

Стосують зміни і реклами. З 1 жовтня Нацрада буде по-новому аналізувати алкогольні спонсорські ролики. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відтепер вимагатиме, щоб мовники до виходу в ефір інформації про зареєстровану алкогольну торгову марку отримували від спонсора документальне підтвердження такої реєстрації (копію свідоцтва про реєстрацію знака для товарів і послуг) або підтвердження поданої заяви на реєстрацію ТМ з доказами оплати збору за її подання. У спонсорській інформації заборонено використовувати слова «горілка», «вино», «шампанське», зображення тари для алкоголю, опис або зображення процесу виготовлення алкоголю або обладнання для його виготовлення, зображення споживання алкоголю, бокалів, чарок, штопорів, звук відкривання пляшок, розливання, цокання чарками, опис смаку, запаху та міцності алкоголю. Крім того, в рекламі не повинно бути закликів до споживання алкоголь, слів «спробуй», «скуштуй», «випий», «відчуй на смак» і тостів «будьмо!», «за…!», тощо.

З детальною інформацією можна ознайомитись на офіційному сайті Нацради.