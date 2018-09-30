Сплату боргу «Арени Львів» за тепло відтермінували

У керівників підприємства є всього декілька днів

У відвертому інтерв’ю «Львівській газеті» виконуючий обов’язки директора ДП «Арена Львів» Юрій Майборода розповів, що у них фінансові труднощі:

– Ми маємо борг 2,5 мільйони гривень за використання тепла на твердопаливній котельні, яка опалює цю всю господарку. Компанія, яка надає тепло і обслуговує котельню, нас вже попередила – якщо весь борг, або хоча б його половину, не сплатимо до кінця вересня, то опалення взимку не буде.

Ми увесь тиждень підтримували зв’язок з працівниками «Арени Львів», які намагалися владнати проблему.

– Нам все-таки вдалося відтермінувати сплату боргу за тепло до 4 жовтня, маємо ще час. Думаю, 3 жовтня ми зможемо його погасити, – повідомив заступник директора з комерційних питань стадіону Володимир Лозинський.

Продовжуємо стежити за ситуацією та сподіваємось, що все владнається.