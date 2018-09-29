Заради тварин у центрі Львова обмежать рух: СХЕМА

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В неділю, 30 вересня, центром міста Лева пройдуть учасники Маршу на захист тварин. Організатори акції попереджають львів’ян про тимчасове обмеження руху та просять вибачення за незручності.

Хода стартуватиме о 12:00 від Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької (проспект Свободи 28), рухатиметься проспектом Свободи до площі Галицької, далі – через Митну по вулиці В. Винниченка та по вулиці Руській. Кінцевою точкою для захисників тварин стане Львівська міська рада.

Марш відбуватиметься під гаслом: «Зроби крок гуманності!». Таким чином учасники ходи хочуть привернути увагу львів’ян до проблеми жорстокого ставлення до тварин.

Організаторами акції виступили члени громадських організацій та зоозахисних рухів.

До слова, в цей день Всеукраїнський марш за права тварин пройде ще у Харкові, Києві, Вінниці, Миколаєві, Одесі та Тернополі.