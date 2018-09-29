«У нас був детальний план»: як українці на велосипедах перетнули Північну Америку

Проїхати через Канаду та США команда затятих велосипедистів вирішила не задля розваги, у них була вища мета і саме це давало їм силу і натхнення. «Чумацький шлях до Північної Америки» – таку назву має цей унікальний проект.

Напередодні презентації проекту у Львові, один з учасників велопробігу – Сергій Коновал склав ТОП-5 порад спеціально для тих читачів «Львівської газети», які хочуть втілити у життя щось подібне.

Головне – мета і план

1 – бажання: «В першу чергу треба щире бажання, щоб реалізувати щось подібне. Мати кінцеву мету, ми хотіли проїхати 10 тисяч кілометрів».

2 – формат: «Треба визначитись чи ти їдеш сам, чи з командою. Якщо обираєш друге – шукати однодумців».

3 – детальний план: «Далі ми збирали команду, розплановували, що потрібно для цього зробити і поетапно йшли до нашої цілі. Ми зробили весь маршрут ще в Україні: де ми ночуємо, де ми зупиняємось. В нас був план: сьогодні ми проїжджаємо 150 кілометрів, завтра – 140, післязавтра – 160. Кожних 30-40 хвилин маємо зупинку, щоб трохи перепочити. Дуже важлива попередня підготовка, і від того, наскільки якісно вона пророблена, настільки менше якихось нюансів буде в майбутньому».

4 – фізична підготовка: «Починати треба з менших цілей. Ми починали їздити спочатку по місту, потім за містом, в сусідній район, в сусідню область, в сусідню країну. Таким чином ти вже отримуєш життєвий досвід і навички, а тоді вже легше буде організувати щось грандіозне».

5 – фінанси: «Ми їхали 10 тисяч кілометрів 100 днів – це дуже далеко і дуже дорого. Тому ми шукали спонсорів, яким би був цікавий наш проект, а в обмін – робили їм рекламу. Ми не просто їхали, майже кожного дня у нас були зустрічі з українцями, американцями та канадцями. Ми спілкувалися, розповідали про себе та показували презентації, при цьому рекламуючи спонсорів».

Об’єднати спорт і добру справу – легко

Велосипедисти керувалися не лише любов’ю до спорту і мандрів, у них була дещо більша мета: популяризувати Україну у світі, а також зібрати кошти на допомогу тим, хто потребує.

«Ми скомбінували подорож із соціальним проектом. Збирали гроші для постраждалих на сході України від війни, розказували про Україну, про наші проблеми. Окрім цього ми демонстрували інноваційні проекти, наприклад – електровелосипед», – розповідає Коновал.

Цей велосипед на одному заряді проїхав 380 кілометрів і потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Створили це «чудо інженерної думки», як каже Сергій, у нашій країні – наші люди. До речі, велосипед дістався єдиній дівчині у команді – Олі.

На межі витривалості

Ми також попросили Сергія пригадати якісь нетипові для їхньої команди моменти і, уявіть, пов’язані вони з перепадами температури під час велопробігу.

«Коли їхали в Каліфорнії температура сягала +47 °C. І ми мусили їхати, бо в нас були заплановані зустрічі, нас чекали люди. Але це настільки жарко, що, здавалося, ти просто зараз втратиш свідомість», – згадує Сергій.

Коли ж на стовпчику термометра позначка сягала всього +1°C, за словами хлопця, ситуація була не краща: руки замерзали, важко було розігнути пальці. Не оминули українську команду і дощі у горах Канади.

«Три дні безперестанку лили дощі. Ми засинали і прокидалися мокрі, бо спали у палатках. Падали, але продовжували їхати», – розповідає Коновал.

Людська доброта – безмежна

Сергій згадує, що їхню команду привітно зустрічали не лише представники діаспори, а й прості американці та канадці. Коли велосипедисти шукали, де розбити наметовий табір для ночівлі, їх часто запрошували до себе на подвір’я місцеві жителі. Окрім цього, впускали незнайомців до себе в дім – помитися чи попити кави, допомагали владнати побутові моменти. Часто люди просто давали гроші на їжу.

Та є один випадок, який для Сергія залишиться теплим спомином на довгі роки:

«Я розбив свій велосипед повністю, настільки сильно, що він не підлягав ремонту. Мені допомогли українці, які живуть у Ванкувері. Вони купили мені новий велосипед і я зміг продовжити подорож».

Зараз же Сергій Коновал та решта його команди подорожують Україною, розповідають про свою мандрівку і діляться тим, як живуть українці закордоном. У планах – створення документального відео з цього неймовірного велопробігу «Чумацький шлях до Північної Америки».