Підручники для першачків уже у Львові

«Найбільше нам прийшло математики авторства Ольги Гісь – 32 152 примірники, «Я досліджую світ» – 28 957 примірників. У нас достатньо великий спектр авторів підручників, то залежить від замовлень школи», – розповіла у коментарі «Львівській газеті» директор департаменту освіти і науки ЛОДА Людмила Мандзій.

Книжки привезли на склад до Львова, а звідти їх уже розвезуть по школах області.

Як повідомляла “Львівська газета” раніше, через порушення термінів друку підручників Інститут модернізації змісту освіти (ІМЗО), який наразі відповідальний за експертизу підручників та їх закупівлю, вирішили реорганізувати.

Нагадаємо, навчальні підручники для першокласників мали надійти у школи до 1 вересня. Однак, через те, що зараз друкується у 2,5 рази більше підручників, ніж зазвичай, терміни змістилися на місяць.