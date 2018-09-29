Аналітики з’ясували, на що найбільше тратять кошти українські партії

Центр політичних студій та аналітики “Ейдос” проаналізував звіти парламентських партій і поділився результатами з “Львівською газетою”.

Від липня 2016 року парламентські партії мають подавати щоквартальні і щорічні звіти до Національного агентства з питань запобігання корупції. А потім їх ще й оприлюднювати, щоб кожен охочий міг побачити від кого і скільки грошей отримала партія і на що їх витратила. Зміни передбачають, що основну частину витрат покриває держава. Решта – це внески від людей або компаній, які хочуть підтримати об`єднання, якому довіряють. Їхні імена, ідентифікаційний код і місце проживання чи реєстрації обов`язково повинні бути вказані у звіті.

Державне фінансування дає змогу зупинити процес, коли об’єднання перебуває під впливом лише однієї людини з грошима, яка просуває свої інтереси.

Це ключові норми Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії політичній корупції”. Прийняти їх українські нардепи були змушені, бо це – одна з умов надання безвізу.

Як рахують, скільки грошей з державної казни виділити на рік для політичних партій?

Аналітик центру Сергій Адаменко показує нам формулу розрахунку:

0,02% × мінімальну заробітну плату × кількість людей, які взяли участь у парламентських виборах÷ 2

Отримані гроші розділяють між партіями. Хто скільки отримає залежить від кількості набраних голосів під час виборів. Плюс 10% отримує та політична партія, яка провела в парламент не менше однієї третини жінок. На останніх виборах це була “Самопоміч”.

А тепер зверніть увагу на 2018 рік. Керівництво держави схитрувало:

0,02% множили не на суму мінімальної зарплати – 3723 гривні. Для розрахунку взяли індекс прожиткового мінімуму – 1600 гривень. Таким чином для партій виділили замість більше мільярда гривень, лише – 513 мільйонів гривень. І цю суму між партіями розділили так:

Грошей, які отримали партії, на річну діяльність не вистачить.Тож потрібно, щоб вони залучали своїх прихильників. “Ми розуміємо, що утримувати політичну партію дуже дорого. Якщо їхнім основним спонсором будуть люди, то ці політичні партії будуть представляти інтереси цих людей. Але реалії інші. Було опитування і 89% українців цей закон не підтримують. Коли людину запитаєш, хто має фінансувати партію, то відповідають, що лідер об`єднання. Люди свідомо налаштовані на те, щоб олігархи продовжували фінансувати політичні партії. Вони не хочуть, щоб це робили з державного бюджету. Така сама ситуація була у Східній Європі. Там люди спочатку теж були проти”, – каже Сергій.

Доки ми не готові, керівництво партій знаходить інші шляхи поповнити свої рахунки. Один з варіантів – знайти підставних осіб, від мені яких вони поповнятимуть банківський рахунок об`єднання. Адже юридична особа може внести в рік не більше 800 мінімальних заробітних плат, а фізична особа – 400 мінімальних зарплат.

“Одна людина від ВО “Батьківщина” вносила кошти на рахунки. А потім брали дані людей, які працювали в них на виборах спостерігачами і в звітах писали, що це вони гроші надіслали на рахунок. використовуючи дані підставних осіб”, – розповідає Сергій.

Ще один випадок. ВО “Свобода” заводила кошти на свої рахунки, використовуючи дані своїх партійців. НАЗК, розкривши банківську таємницю, виявило, що насправді кошти вніс однією сумою головний бухгалтер партії. На суд він не прийшов. Сказав, що на лікарняному. Суддя пішов у відпустку. А за 3 місяці закінчився термін давності справи, тому ці гроші в них не конфіскували.

Проте, є й виключення з правил. У київському обласному осередку “Самопомочі” внесли гроші через касу партії, тобто готівкою. А мали би по закону зробити це через банк. Тому цю суму конфіскували на користь держави.

На що витрачають гроші?

Найпопулярніші і найбільші витрати – реклама, утримання регіональних осередків, оренда офісів, зарплата. Найшокуючою є вартість пропаганди. Разом всі шість парламентських партій за перше півріччя 2018 року витратили на агітацію – 52 768 719 гривень. Найщедрішою була “Батьківщина” – 24 842 426 гривень, далі “Самопоміч” – 9 980 310 гривень, “Радикальна партія” – 7 067 341 гривень, БПП – 5 596 798 гривень, “Опозиційний блок” – 4 282 245 гривень, “Народний фронт” – 999 599 гривень.

ТОП-5 видатків партій у 2018 році

Пропаганда 52 768 719 грн Утримання осередків 48 594 300 грн Заробітна плата 39 696 352 грн Оренда офісів 32 692 245 грн Матеріальні витрати 27 268 665 грн

“Я був у Великобританії. То мажоритарник витрачає десь 4000 фунтів на передвиборчу агітацію. А наш мажоритарник – 1 мільйон доларів. Держава ще й повертає кошти, які партії витрачають на рекламу. В ідеалі, щоб зменшити видатки на передвиборчу агітацію, потрібно заборонити рекламуватися партіям на телебаченні. Це найдорожча реклама. Так зробили у Латвії. Там за місяць до виборів жоден політик не може на ТБ агітувати за себе”. – Сергій Адаменко.

Фото і аналітичні дані: Центр політичних студій та аналітики “Ейдос”