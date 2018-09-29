Відповіді на ТОП-3 запитань пенсіонерів Львівщини

Перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють

Якщо особа після призначення пенсії продовжила працювати, то кожні два роки має право на перерахунок, з урахуванням нового заробленого стажу. З жовтня минулого року законодавством запроваджено автоматичний перерахунок пенсії особами, які після виходу на пенсію продовжили працювати. Це створено, аби люди не пропускали необхідні терміни подачі заяв. З моменту набуття чинності закону, у квітні кожного року перерахунок відбуватиметься автоматично, без звернення особи.

Сплата страхових внесків

Страхові внески сплачуються роботодавцем. У Пенсійному фонді ведеться реєстр застрахованих осіб. Інформацію про сплату страхових внесків та свій страховий стаж можна отримати в органах Пенсійного фонду, або зареєструвавшись на веб-порталі Пенсійного фонду України. Там особи зможуть не лише отримати потрібну інформацію, а й довідку про те скільки сплачено роботодавцем внесків за найманого працівника. За бажанням, можна замовити послугу отримання SMS-повідомлення на телефон про страхові внески.

Читайте також: Пенсія – не вирок: У Львові відбудеться фестиваль для бабусь і дідусів

Внутрішньо переміщені особи

Сьогодні Пенсійний фонд виплачує пенсію таким особам. У випадку повернення пенсіонера на тимчасово непідконтрольну Україні територію, після перевірки на верифікацію, виплата пенсії припиняється. Якщо особа знову повертається на підконтрольну територію України- виплата поновлюється. Відновлення пенсії відбувається на підставі довідок органів соціального забезпечення.

Відповіді записала Світлана Самборська