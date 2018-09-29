Людина, яка ухиляється від вибору – вже робить вибір, – Андрій Дахній

«Можна передбачити сонячне затемнення, але не можна передбачити революцію. Тому що, сонячне затемнення пов’язане з невмолимими законами природи, а революція – з людським фактором. А він настільки химерний, мінливий та непередбачуваний, що визначити щось наперед справді неможливо» , – такими словами розпочалась лекція Андрія Дахнія “Свобода: учора, сьогодні, завтра”. Сьогодні ця тема є напрочуд актуальною, адже, попри все, ми і досі плутаємо, що таке справжня свобода.

Свобода як цінність

Людський світ – це світ свободи. Людина є істотою, яка призначена до свобідних дій. Так твердили філософи усіх часів та народів. Говорити про це людині, яка народилася і сформувалися у дуже «несвобідному» суспільстві – справа важка. Добра половина мого життя минула в іншій країні – у Радянському Союзі. Це був застій і тоталітарна організація суспільства. Що таке «несвобода» , добре відомо усім людям, які народилися до незалежності України. Можна сказати, що свобода виростає з XX століття. У кінці вісімдесятих років відчувався неймовірний момент перетворення. Він дорогого вартий: коли ти можеш читати авторів, які ще вчора були заборонені, коли можеш говорити відкрито речі, які ще зовсім недавно говорити не дозволялося. Перехід дає можливість цінувати волю.

Свобода як вибір

Сьогодні рівень свободи дуже відрізняється. Люди, що народилися у час незалежності – не вміють цінувати. Свобода, право вибору, право на свою думку, дії, що походять від душі та серця, а не спричинені правилами, пропагуються усюди. Доведено, що людина залежить від певних факторів і це та істота, яка здатна говорити «ні». Таке твердження запровадив німецький філософ Макс Шелер. Це є однією із ознак самозбереження. Люди свідомо роблять вибір. Яскравим прикладом є Януш Корчак. Він міг врятувати своє життя, але пішов у газову камеру разом із дітьми, яких виховував. Це свідчить про те, наскільки людина здатна долати в собі цей інстинкт самозбереження, промовляти «ні» звичним природним процесам і погоджуватися на щось абсолютно невластиве.

Свобода як відповідальність за вибір

У радянські часи відповідальність пов’язувалась зі словами «кримінальна» та «адміністративна», тому несла за собою негативні асоціації. Сьогодні це змінилося. У природі існує інтегрованість. Ми народжуємося в певній епосі, на конкретній території, у батьків, яких не обираємо. Тобто, є речі, які не підлягають змінам. У філософії це явище називається «моментом закиненості». Людина є частково закиненим проектом. Далі вона починає усвідомлювати свою унікальність, пристосовуватися до умов та розвивати себе, орієнтуючись на власні цінності та вподобання. На Швейцарському телебаченні одна філософиня поділилася своєю історією: «Коли я обирала свого часу професію, у мене був вибір між теологією та германістикою. Я шокована перед яким шаленим вибором поставлена сучасна молода людина, коли зважується на такий важливий вибір після закінчення середньої школи». Муки вибору щоразу супроводжують людину і вона часто помиляється. Коли палітра пропозицій широка – це надає більшого драматизму. Чи ми дійсно проживаємо життя, яке мали прожити, чи робимо правильний вибір, чи обираємо ту професію, яка відповідає нашим нахилам, чи займаємося тим, чим філософ Григорій Сковорода називав «сродною працею»? До речі, людина, яка ухиляється від вибору – вже робить вибір. Усвідомлення своєї скінченності дає поштовх серйозно ставитися до свого майбутнього і намагатися менше помилятися.

Свобода і Україна

Ситуація свободи в Україні відчувається особливо драматично. Наша країна впродовж багатьох століть опиняється на перехресті. Ще задовго до подій 2014 року, американський політолог Семюел Гантінгтон наголосив, що Україна є межевою територією. Межа між свободою та деспотизмом проходить саме у нашій країні. Момент перебування на перехресті та зіткнення деспотичного і демократичного начала призведе до складних ситуацій. Тому не виключено ймовірність конфліктів на різних підґрунтях. Розвиток свободи, що набув у нас поширення, далеко не той, який властивий західним країнам. В Україні політичну кар’єру роблять не найздібніші люди і це відображається на багатьох аспектах розвитку країни.