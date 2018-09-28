Дотримання мораторію про заборону російськомовної музики контролюватимуть з кінця жовтня

Що означає ця заборона та хто її контролюватиме?

18 вересня Львівська облрада проголосувала за цілковите припинення використання російськомовних пісень та кіно на вулицях міст Львівщини та у громадських закладах. Ініціатором рішення став «свободівець» Руслан Кошулинський. Його підтримали 57 депутатів.

Після цієї інформації почались активні обговорення. До дискусій у соцмережах долучилися люди з інших областей. Жителі Львова поділилися на тих, хто зрадів довгоочікуваному рішенню і тих, хто не зрозумів сенсу такої заборони. Багато українців вважають, що нерозумно «змішувати» культуру та політику. Адже кожна людина має право на власні вподобання. Музиканти, співаки, актори не мають відношення до війни, тому забороняти їхню творчість неправильно. Це невеличкий підсумок із прочитаних коментарів.

Свою думку щодо мораторію висловили навіть дипломати Канади та Великої Британії.

Зокрема, Посол Канади в Україні Роман Ващук у своєму Twitter пише:

«Прийнята у Львівській області заборона в сформульованому вигляді недалека, дискримінаційна і просто безглузда. І я говорю це як носій української мови в діаспорі і послідовний захисник утвердження культурного продукту цією мовою, але також і різноманітності».

Посол Британії Джудіт Гоф підтримала його позицію і прокоментувала цю ситуацію так:

«Не можу не погодитися. Годі, Львівська областе, ти вище цього…(Я кажу це, як фанат і особа,яка вивчає українську і російську мови)».

«Львівська газета» поспілкувалася із «ідеологом» мораторію. Руслан Кошулинський пояснив, що поштовхом до такого проекту стало неодноразове звернення людей, які не з чуток знають, що таке війна. Так, у квітні цього року до нього прийшли чоловіки, які довгий час перебувають на передовій. Казали, що їм важко чути музику, яка грає на стороні окупанта – у себе дома.

Рішення про створення такої заборони, говорить, напрошувалося давно. Відколи почалась війна на сході, мовні конфлікти на побутовому рівні трапляються дедалі частіше. «Був випадок, коли військові зайшли у кафе, де грала російська музика. Вони культурно звернулися до музикантів, з проханням заграти щось українське…війна, все-таки. Ті категорично відмовилися. Тоді один з воїнів сказав: «Я був учасником бою, у якому загинув Василь Сліпак. Якщо ви не вмієте українською, то я сам заспіваю і вам заплачу». Дійшло до бійки, травматичної зброї і кримінального провадження», – згадує Руслан Кошулинський.

Нагадаю, Василь Сліпак – всесвітньовідомий оперний співак, який загинув на сході України від кулі снайпера.

Передісторія мораторію

У 2011 році Львів поборов «шансон» у маршрутках. Тоді облрада ухвалила рішення про заборону музики у маршрутках.

Втім, на всі скарги щодо російської музики у громадських місцях – правоохоронці розводять руками, тому що не мають законної підстави заборонити її.

18 вересня 2018 року Львівська облрада проголосувала за цілковите припинення використання російськомовних пісень та кіно на вулицях міст Львівщини та у громадських закладах.

А уже 25 вересня цього року голова комісії з питань культури Львівської обласної ради Юрій Візняк та голова облради Олександр Ганущин внести правки до мораторію. Основним пунктом є не цілковита заборона російської музики, а лише «виконавців зазначених у Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці (наказ Міністерства культури України від 06.03.2018 № 184), а також осіб, які прямо або опосередковано ведуть антиукраїнську діяльність». Розгляд цієї правки планується у кінці жовтня.

Перспективу внесення таких правок ініціатор мораторію Руслан Кошулинський розцінює як крок назад: «Поділ російських пісень на хороші російські та погані, це те саме, що ділити«москалів» на тих, хто вбиває по хорошому і по злому».

Між тим, контроль за дотриманням мораторію буде здійснювати міжвідомча комісія. До її складу залучать правоохоронців, муніципалів, працівників районних адміністрацій, волонтерів та членів громадських організацій. Як вони будуть діяти? До прикладу, якщо на вулиці звучить російськомовна пісня правоохоронець має підійти та провести інструктаж з проханням припинити таку музику, адже вона є під забороною обласної ради. Якщо музикант відмовиться, то працівник поліції має право застосувати законодавчий акт з «перешкоджання виконанню службових обов’язків правоохоронцю» і накласти адміністративне стягнення.

Комісія розпочне свою роботу одразу після пленарного засідання облради, на якому голосуватимуть за внесені правки. Тобто у кінці жовтня.

Мораторій діятиме до моменту повного припинення окупації території України.