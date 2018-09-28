Ветерани АТО можуть отримати у Львові по 100 тисяч гривень допомоги

Відбулось засідання виконавчого комітету ЛМР, під час якого ухвалили рішення про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань учасникам антитерористичної операції – мешканцям Львова.

«Львівська газета» поспілкувалась із заступницею начальника управління соціального захисту ЛМР Лесею Дронь і з’ясувала, що потрібно для того, аби отримати таку допомогу.

Програмою передбачено, що протягом року разову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань мають отримати 1000 осіб:

– Цьогоріч через комісію вже пройшли 739 осіб, яким надали допомогу. Тобто, ще 261 особа може отримати гроші до кінця року, – говорить Леся Дронь, і додає, – але заяв є набагато більше.

Сума виплати чітко визначена – це 100 тисяч гривень, а рішення, яке прийняли сьогодні, передбачає, що нададуть її 103 особам. Решта 158 бійців отримають допомогу до кінця року.

Чому можуть відмовити?

«Є умови, коли ми відмовляємо у допомозі: відсутність реєстрації у Львові, наявність земельної ділянки під індивідуальну забудову, перебування воїна у районі проведення Антитерористичної операції менше 45 днів»,– зазначила заступниця начальника управління соціального захисту ЛМР.

Окрім цього, є ще й інші умови. Їх та перелік необхідних для звернення документів ви можете знайти на офіційні сторінці міської ради.

За яким принципом обирають тих, кому надати допомогу насамперед?

Кошти виділяються воїнам за черговістю, тобто той, хто раніше потрапив на територію проведення АТО – разову допомогу отримає швидше. За інформацією Лесі Дронь, зараз на черзі воїни, які пішли захищати Україну ще у 2014 році.

Важливо, що допомогу можуть отримати і ті воїни, які захищали Батьківщину, будучи членами добровольчих загонів. Зокрема, на останній комісії було двоє бійців-добровольців, які мали всі необхідні документи, відтак їх увагою не оминули.

По допомогу можуть звернутись лише учасники АТО?

Окрім самих учасників АТО, право звернутися за цією програмою мають родичі загиблих або померлих воїнів. Як приклад, пані Дронь навела одну із ситуацій: одразу четверо членів сім’ї полеглого захисника отримають 100 тисяч рівними частинами – по 25 тисяч гривень кожен, а це – батько, мати, дружина та донька.

До слова, Програма про захист інтересів осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції діятиме у Львові до 2020 року. За попередні роки допомогу за умовами програми отримали 1100 осіб.